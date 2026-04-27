El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

Tucumán avanza en el desarrollo de una nueva matriz productiva: el cultivo de café. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial y acompañada por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), suma ahora el respaldo de uno de los referentes del sector a nivel nacional, el empresario Martín Cabrales, quien en LA GACETA afirmó que “el café tucumano sería el primer café de origen argentino”.