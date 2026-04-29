Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
El rector Sergio Pagani tiene tiempo hasta hoy para definir su postulación ante la Junta Electoral. Protestas de Adiunt ante el Consejo Superior por la situación de la obra social universitaria.
Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT sesionó hoy en Tucumán bajo presión gremial y ante el cierre de listas para rector, en medio de un fuerte conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
- Docentes de Adiunt reclamaron por la crisis de la obra social Asunt, mientras la Justicia habilitó la reelección de Sergio Pagani, quien compite contra la fórmula de Miguel Cabrera.
- La definición de la candidatura de Pagani y la respuesta del CIN ante los recortes nacionales marcarán el rumbo institucional y la estabilidad de la universidad tucumana.
La segunda sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) combinó tensiones gremiales, definiciones institucionales y un clima político atravesado por la inminencia del cierre de candidaturas. Mientras docentes y jubilados visibilizaron la crisis de la obra social universitaria, el órgano avanzó en debates internos en un contexto marcado por el conflicto presupuestario con la Nación y la cercanía de las elecciones del 20 de mayo.
La jornada dejó dos imágenes claras: por un lado, un trato cordial entre el rector Sergio Pagani y el candidato Miguel Cabrera, quien se ubicó a su derecha durante toda la sesión; por otro, la fuerte presencia de docentes nucleados en Adiunt, que se presentaron con carteles e intervenciones para visibilizar la crítica situación de la obra social Asunt.
Durante la sesión, Pagani informó al cuerpo sobre un nuevo planteo del Gobierno nacional hacia el sistema universitario en el que solicita un plan de contingencia que garantice el funcionamiento de las unidades académicas durante los días de paro. “Quería poner en conocimiento del Consejo Superior este pedido que está atacando otra vez al sistema universitario y a las universidades en general, sobre todo, con la amenaza de restricciones presupuestarias mayores. Estamos preparando una respuesta colectiva de todas las universidades a través del CIN, y el Consejo Superior decidió rechazarlo y apoyar las gestiones que se están haciendo al respecto”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.
En su balance de gestión, Pagani apeló a una mirada ambivalente sobre los últimos años. “Han sido años muy complejos, de mucha efervescencia en la comunidad universitaria por la postura del gobierno de la Nación relativa a la educación pública y en especial a las universidades nacionales”, expresó. En ese sentido, recordó que el propio Consejo tomó posicionamientos activos: “El Consejo Superior supo marcar posición en defensa de la universidad pública, después de una sesión salimos a marchar en una marcha federal. Si el martes 12 tenemos sesión y es la marcha, probablemente suceda lo mismo”.
A la vez, destacó el funcionamiento interno del cuerpo: “Ha sido un Consejo Superior donde hemos podido discutir con mucha profundidad y libertad temas importantes para la universidad desde lo académico, lo reglamentario y decisiones respecto a nuestra relación con YMAD. Han sido años de mucho y fructífero trabajo”.
Sobre ese punto, anticipó que el tratamiento del vínculo con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) quedará pendiente para la próxima integración del órgano. “La decisión respecto al dinero de YMAD nos queda discutirla. También el estatuto del organismo junto al gobierno de Catamarca, ahora sin la Nación”, precisó.
Definición electoral
Mientras en la sesión no hubo referencias explícitas al proceso electoral que culminará el 20 de mayo, el calendario avanza y coloca a Pagani en una encrucijada política. Según lo establecido por la Asamblea Universitaria en diciembre de 2025, hoy a las 18 vence el plazo para la inscripción de fórmulas a rector y vicerrector ante la Junta Electoral.
Hasta el momento, la única candidatura oficializada públicamente es la encabezada por el decano de Ciencias Exactas y Tecnología, Miguel Cabrera, junto a la decana de Ciencias Naturales, Virginia Abdala. Sin embargo, el reciente fallo de la Justicia Federal que habilita una posible postulación de Pagani -interpretando lo establecido por el Estatuto universitario vigente desde este año- abre el escenario a una definición de último momento.
En ese marco, el actual rector mantiene el hermetismo sobre su decisión final. En los pasillos universitarios se especula con la posibilidad de que busque un nuevo mandato, acompañado nuevamente por la vicerrectora Mercedes Leal.
Reclamo docente
La sesión estuvo atravesada por los reclamos de docentes y jubilados, quienes denunciaron el deterioro de las prestaciones de Asunt y el impacto económico sobre los afiliados. Ángel Paliza, docente jubilado, advirtió sobre el peso de los descuentos: “La carga del déficit de la obra social recae sobre nuestro bolsillo. Además del 4% de nuestra jubilación, nos están descontando un adicional de prestación asistencial solidaria y seguro de sepelio. Los descuentos superan el 12% del total”. Paliza cuestionó la intervención del organismo y alertó sobre el acceso a la salud: “Creemos que tiene que ser revisada por el Consejo Superior. Se están reduciendo las prestaciones, aumentando los costos y dificultando nuestro acceso a los servicios. Nuestra situación es insostenible”.
En la misma línea, el dirigente de Adiunt, Ariel Osatinsky, apuntó contra la gestión de la obra social y reclamó mayor aporte institucional. “Estamos aportando entre un 10 y un 15% y cada vez tenemos menores prestaciones. Hay falta de profesionales, problemas con turnos médicos, desabastecimiento en farmacias y falta de claridad sobre los descuentos”, enumeró.
Además, vinculó la situación con el contexto presupuestario general y el conflicto con el Gobierno nacional. “El Gobierno, lejos de aportar soluciones, está en la ilegalidad. Hay una ley y fallos judiciales que obligan a aumentar el presupuesto universitario en un 55%. Hoy no se puede enseñar ni aprender con normalidad”, afirmó. Sobre la continuidad del conflicto, Osatinsky indicó que el plan de lucha seguirá en discusión.