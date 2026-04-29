Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Reclamo docente

La sesión estuvo atravesada por los reclamos de docentes y jubilados, quienes denunciaron el deterioro de las prestaciones de Asunt y el impacto económico sobre los afiliados. Ángel Paliza, docente jubilado, advirtió sobre el peso de los descuentos: “La carga del déficit de la obra social recae sobre nuestro bolsillo. Además del 4% de nuestra jubilación, nos están descontando un adicional de prestación asistencial solidaria y seguro de sepelio. Los descuentos superan el 12% del total”. Paliza cuestionó la intervención del organismo y alertó sobre el acceso a la salud: “Creemos que tiene que ser revisada por el Consejo Superior. Se están reduciendo las prestaciones, aumentando los costos y dificultando nuestro acceso a los servicios. Nuestra situación es insostenible”.