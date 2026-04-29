Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Rol central

Durante la jornada de ayer, después de que el tercer integrante se presentara ante la Justicia junto a su abogado, el MPF le imputó los mismos delitos que a Díaz Vier y a García. Según indicó la auxiliar de fiscal, Goitea cumplía un rol central dentro del esquema delictivo. El acusado se habría presentado ante los clientes utilizando como identidad falsa el nombre “Javier Juárez”, “con el objetivo de dificultar futuros reclamos”. Además, era quien se encargaba de cerrar operaciones bajo la modalidad “llave por llave”, convenciendo a las víctimas de entregar sus vehículos y dinero a cambio de unidades que nunca eran entregadas.