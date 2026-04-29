Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

La Casa Rosada se encuentra en estado de ebullición técnica y política ante la primera presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de ministros en el Congreso. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, tras la salida de Guillermo Francos, Adorni ha consolidado un núcleo de poder cercano al Presidente, y este informe de gestión es visto como la prueba de fuego para su rol de ministro coordinador. El Ejecutivo busca proyectar una imagen de orden interno y solvencia técnica en un recinto que promete ser hostil.