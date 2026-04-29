Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Resumen para apurados
- Manuel Adorni brinda hoy su primer informe de gestión como jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados, respondiendo más de 2.000 preguntas bajo el respaldo presencial de Milei.
- Tras suceder a Francos, Adorni busca ratificar el ajuste fiscal. La sesión ocurre entre tensiones por la causa judicial de la Andis y cuestionamientos opositores a la gestión social.
- El blindaje oficialista busca consolidar la figura de Adorni como líder político y neutralizar críticas por supuesta parálisis estatal, definiendo el rumbo de la agenda legislativa.
La Casa Rosada se encuentra en estado de ebullición técnica y política ante la primera presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de ministros en el Congreso. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2025, tras la salida de Guillermo Francos, Adorni ha consolidado un núcleo de poder cercano al Presidente, y este informe de gestión es visto como la prueba de fuego para su rol de ministro coordinador. El Ejecutivo busca proyectar una imagen de orden interno y solvencia técnica en un recinto que promete ser hostil.
El despliegue para esta sesión informativa no tiene precedentes recientes. Los equipos de la Jefatura de Gabinete han trabajado a contrarreloj para procesar más de 2.100 preguntas seleccionadas de un universo de unas casi 4.800 enviadas por los legisladores. Este documento, que sintetiza la marcha de la administración Milei, será el eje de una jornada en la cual el oficialismo intentará ratificar el rumbo del ajuste fiscal y la desregulación económica frente a los cuestionamientos de la oposición.
La presencia de Javier Milei en los palcos de la Cámara de Diputados, junto a su hermana Karina, subraya el carácter estratégico de la exposición. No es habitual que un mandatario asista al informe de su Jefe de Gabinete, pero en esta ocasión el gesto se interpreta como un blindaje explícito hacia Adorni. El oficialismo busca evitar cualquier fisura discursiva y demostrar que el “triángulo de hierro” sigue operando con total sintonía en la toma de decisiones.
En los pasillos del Congreso, el clima es de máxima tensión. Los bloques opositores han adelantado que centrarán su ofensiva en temas sensibles como la ejecución presupuestaria en salud, el sistema provisional y, especialmente, las recientes investigaciones sobre viajes al exterior y el patrimonio del funcionario nacional. Para Adorni será el momento de demostrar que su capacidad retórica, pulida durante meses como vocero, es igual de efectiva en el debate parlamentario profundo.
La logística del informe también ha generado roces. Diputados de la oposición han solicitado formalmente que se prohiba el ingreso de militantes a los balcones del recinto para evitar incidentes como los registrados en sesiones anteriores. El temor a un “escenario de gritos e interrupciones” ha llevado a reforzar el operativo de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo, buscando que el foco permanezca exclusivamente en la rendición de cuentas institucional.
Este informe llega en un momento en el que el Gobierno necesita reactivar su agenda política tras varias jornadas complejas. El oficialismo espera que la actuación de Adorni sirva para recuperar la iniciativa y neutralizar las críticas sobre una supuesta parálisis en la gestión de ciertas áreas del Estado. La transparencia y la claridad técnica serán las herramientas con las que el jefe de Gabinete intentará sortear los interrogantes de una Cámara que le exige resultados concretos.
Tema sensible
El frente judicial por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos elementos de peso. El fiscal Franco Picardi basó su acusación más reciente en el secuestro de dispositivos móviles y en el análisis técnico del sistema Siipfis. Según la fiscalía, dicho sistema habría sido manipulado tanto por funcionarios jerárquicos como por operadores externos que no tenían vínculos formales con el organismo.
La investigación ha revelado que las anomalías detectadas en la gestión de la Andis no se limitan únicamente al rubro de los medicamentos, un área ya bajo sospecha. Picardi detectó que las irregularidades se extendían también a la compra de insumos médicos básicos, sugiriendo una matriz de corrupción ramificada. Los peritajes informáticos han sido fundamentales para rastrear cómo se direccionaban estas contrataciones mediante las alteraciones de registros en el sistema financiero.
El expediente, que originalmente fue instruido por el juez Sebastián Casanello durante su subrogancia en el Juzgado 11, se encuentra ahora bajo la órbita del juez Ariel Lijo. Tras asumir la titularidad de la causa, Lijo aceptó el pedido de ampliación de la fiscalía y convocó a Diego Spagnuolo, el ex titular del organismo, a una nueva instancia de indagatoria. La expectativa por sus declaraciones era alta, dado el volumen de las nuevas pruebas recolectadas por los peritos.
Sin embargo, el ex titular del organismo nacional optó por no declarar en esta nueva convocatoria ante el juez Lijo. Su negativa a responder preguntas sobre la manipulación del sistema Siipfis ocurre en un contexto procesal complejo para su defensa, mientras la Justicia profundiza en la participación de “operadores externos” que habrían tenido acceso a claves y decisiones administrativas clave dentro de la agencia de discapacidad.
La causa mantiene además el procesamiento de otros presuntos jefes de la banda delictiva, entre los que figuran Daniel Garbellini -ex número dos del organismo-, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.
El avance de esta investigación judicial se ha convertido en un tema recurrente en las preguntas enviadas por los legisladores para el informe de gestión de Adorni. El contraste entre el discurso de “limpieza administrativa” del Gobierno y el silencio de ex funcionarios ante cargos de corrupción representa un desafío comunicacional para el Ejecutivo. Las próximas pericias sobre el sistema Siipfis serán determinantes para definir el alcance de las responsabilidades políticas y penales en este caso.