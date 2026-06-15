El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El último video de Vignale que conmocionó las redes

La publicación realizada por Lucas Vignale en su Instagram tan solo un día antes del choque fatal acumuló más de 1,2 millones de me gusta, así como 14.200 comentarios. El audiovisual es apenas un corto de 18 segundos en el que puede verse al productor en un encuadre cerrado. Sobre y detrás de él se encuentra el monumento al cual se le aplicó un efecto visual que provoca una cierta neblina ascendente desde los pies de la estructura. En el clip, Vignale abre y cierra los ojos. Por instantes mira al frente, en un gesto que muestra cierta abrumación. Acto seguido suspira y mira a la cámara, mientras un sonido de órgano se escucha en un segundo plano. En la descripción del metraje se lee la palabra “Dios”.