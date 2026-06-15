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El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El realizador audiovisual había publicado en su Instagram un video frente al Cristo Redentor que muchos interpretaron como "premonitorio".

Captura del último video de Lucas Vignale en Instagram.
Captura del último video de Lucas Vignale en Instagram. Imagen: @lucasvignale
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El productor Lucas Vignale y el youtuber Gaspi fallecieron este domingo tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, generando gran conmoción en redes.
  • El siniestro ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes y dejó seis muertos. Un día antes del hecho, Vignale había subido un video en el Cristo Redentor tildado de premonitorio.
  • El trágico suceso conmociona al ámbito digital y de la música urbana, donde Vignale colaboró con figuras como Bizarrap y Trueno, dejando un profundo vacío en la comunidad.
Resumen generado con IA

El siniestro entre helicópteros de este domingo, que se cobró la vida del youtuber Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale, generó conmoción entre los seguidores de los creadores de contenido, así como en los espectadores del cine independiente y de videoclips musicales. Un día antes de la tragedia, ambas figuras de las redes sociales habían estado activas en sus plataformas, dejando registros de su viaje por Río de Janeiro, donde se produjo el fatal desenlace. Allí fue donde el realizador de 28 años publicó un video que asombró a los usuarios.

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En un primer plano casi contrapicado, el cineasta argentino se muestra acongojado y sereno. Detrás de él, una columna de humo simulada se eleva del gigante Cristo Redentor mientras una melodía espectral suena de fondo. La descripción con el hashtag “#dios” explica el último posteo de Lucas Vignale que se volvió viral tras el accidente. En el choque entre dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro perdieron la vida el joven oriundo de Buenos Aires, el reconocido youtuber de 23 años Gaspi, el cantante de pop alternativo estadounidense Oliver Tree y otros tres ocupantes, sumando un total de seis víctimas fatales.

El último video de Vignale que conmocionó las redes

La publicación realizada por Lucas Vignale en su Instagram tan solo un día antes del choque fatal acumuló más de 1,2 millones de me gusta, así como 14.200 comentarios. El audiovisual es apenas un corto de 18 segundos en el que puede verse al productor en un encuadre cerrado. Sobre y detrás de él se encuentra el monumento al cual se le aplicó un efecto visual que provoca una cierta neblina ascendente desde los pies de la estructura. En el clip, Vignale abre y cierra los ojos. Por instantes mira al frente, en un gesto que muestra cierta abrumación. Acto seguido suspira y mira a la cámara, mientras un sonido de órgano se escucha en un segundo plano. En la descripción del metraje se lee la palabra “Dios”.

El último video del realizador que trabajó para figuras vinculadas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap generó cientos de reacciones e interpretaciones, sacudiendo al mundo de las plataformas digitales. Algunos usuarios reflexionaron sobre el material como un “llamado de urgencia y un crudo recordatorio de que la existencia humana pende de un hilo”, según un posteo en Instagram.

Vignale también había publicado una imagen junto a Gaspi, la otra víctima del impacto, recostado frente al mar desde una terraza con vista a la costa carioca.

Los detalles del accidente

La violencia de la colisión desintegró parcialmente las estructuras de ambos helicópteros. Como consecuencia, una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje salió proyectada a gran velocidad hacia las calles y las fachadas de los edificios residenciales y comerciales aledaños.

El choque causó conmoción tanto en Brasil como en la Argentina. La violencia del accidente no dejó sobrevivientes y las seis personas a bordo murieron, incluyendo a los personajes conocidos en el mundo del espectáculo.

Los helicópteros chocaron ayer, antes de las 9, cuando volaban sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Río de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio posterior afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

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