"Va a estar bueno": Manuel Adorni se prepara para una sesión clave en Diputados

A horas de presentarse por primera vez ante la Cámara de Diputados como jefe de Gabinete, Manuel Adorni transita la previa con una mezcla de desgaste y confianza. “Estoy cansado, pero no tengo nervios. Va a estar bueno lo de Diputados”, le confió a un interlocutor en la antesala de una sesión que será seguida con atención tanto por el oficialismo como por la oposición.