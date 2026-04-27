Adorni enfrentará esta semana 2.000 preguntas en el Congreso

Resumen para apurados
- Manuel Adorni brindará este miércoles su primer informe de gestión ante Diputados en Argentina para responder 2.000 preguntas, en una sesión clave custodiada por Javier Milei.
- Tras depurar 4.800 consultas iniciales, la oposición cuestionará su patrimonio y el uso de fondos. Javier Milei asistirá al recinto para blindar políticamente a su funcionario.
- El evento marca un cambio institucional donde el Presidente asume el costo político del Jefe de Gabinete. Esta jornada será una prueba de fortaleza para el núcleo duro libertario.
El miércoles, la Cámara de Diputados será el escenario de un hecho político inédito: Manuel Adorni brindará su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso. La jornada, programada para las 10.30 generó una expectativa sin precedentes en la política argentina, no sólo por ser el informe número 145 desde la creación de la figura, sino por la centralidad que ha cobrado el funcionario.
Lo que marca una ruptura absoluta con la tradición institucional es la confirmación de la asistencia del presidente Javier Milei. El mandatario, que aseguró en redes sociales que “no se lo pierde”, acompañará a su funcionario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este gesto subvierte el rol original del Jefe de Gabinete, pensado constitucionalmente como un “fusible” para absorber el costo político; en esta ocasión, es el propio Presidente quien pone el cuerpo para blindar a su colaborador más cercano.
La sesión se anticipa de extrema tensión, ya que Adorni llega al recinto tras un período de fuertes cuestionamientos personales y patrimoniales. La oposición centrará su ofensiva en denuncias por presunta malversación de fondos públicos vinculados a viajes oficiales, así como la adquisición de propiedades. A esto se suma la polémica por los traslados de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial, causa que fue recientemente desestimada por el juez Daniel Rafecas.
Desde el punto de vista logístico, el trabajo previo ha sido monumental. Los legisladores enviaron un total de 4.800 preguntas, que tras un proceso de depuración por repetición, quedaron reducidas a 2.000 consultas que serán respondidas por escrito. Sin embargo, la oposición ya adelantó que manifestará su queja por la falta de tiempo para procesar el informe final, que llegará formalmente a las manos de los diputados el mismo miércoles de la exposición.
El organigrama diseñado por los equipos técnicos de Martín Menem y la Jefatura de Gabinete estipula que Adorni tendrá una hora inicial para exponer libremente sobre la marcha del gobierno. Posteriormente, se dará paso a una dinámica de preguntas y respuestas divididas en bloques. El primer tramo de 50 minutos estará destinado a nueve bloques menores, entre ellos el Frente de Izquierda y fuerzas provinciales, seguidos por 20 minutos de respuestas del jefe de ministros.
La segunda ronda de consultas estará a cargo de los bloques de Innovación Federal, Unidos, la Coalición Cívica y el interbloque Fuerza del Cambio. Cada segmento de interrogantes será sucedido por una réplica del funcionario, quien ha optado por debutar en la Cámara Baja -históricamente más hostil para el oficialismo- en lugar del Senado, cámara que originalmente debía recibir el informe tras la última presentación de Guillermo Francos en agosto pasado.
Al menos seis horas de debate
El cierre del debate promete ser el momento de mayor confrontación dialéctica. El bloque de Unión por la Patria (UxP), presidido por Germán Martínez, dispondrá de 68 minutos exclusivos para acribillar a preguntas al Jefe de Gabinete. Finalmente, el bloque de La Libertad Avanza, bajo la conducción de Gabriel Bornoroni, será el encargado de sellar la jornada, que se estima tendrá una duración total de al menos seis horas de debate.
En definitiva, el 29 de abril no será una simple rendición de cuentas administrativas, sino una prueba de fortaleza política para el núcleo duro de la gestión libertaria. Con el Presidente y su hermana observando desde las galerías junto a invitados especiales, la sesión se convertirá en un símbolo de la nueva fisonomía del poder en Argentina: un blindaje total hacia la figura del Jefe de Gabinete en una escena invertida donde el jefe de Estado asume los riesgos del embate legislativo.