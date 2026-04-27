Adorni enfrentará esta semana 2.000 preguntas en el Congreso

Lo que marca una ruptura absoluta con la tradición institucional es la confirmación de la asistencia del presidente Javier Milei. El mandatario, que aseguró en redes sociales que “no se lo pierde”, acompañará a su funcionario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este gesto subvierte el rol original del Jefe de Gabinete, pensado constitucionalmente como un “fusible” para absorber el costo político; en esta ocasión, es el propio Presidente quien pone el cuerpo para blindar a su colaborador más cercano.