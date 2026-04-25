Expectativa por la presentación de Manuel Adorni en el Congreso: claves de la sesión y la estrategia del oficialismo

Desde la oposición, en tanto, la estrategia será repartir la presión y seleccionar cuidadosamente las intervenciones. “Las preguntas que tengan que ver con ANDIS, $LIBRA, y los ingresos de Adorni se van a hacer en diferentes tandas y desde diferentes bloques. Vamos a intentar delimitar a las personas que no le sea tan fácil a Adorni hacerse el canchero y chicanear. Lo que también tenemos que evitar es el escándalo, que no salgan diciendo que el kirchnerismo ‘la pudrió como siempre’. El motivo de esto es que exponga Adorni y que Milei, que va a estar mirando, también lo escuche”, explicó un diputado opositor.