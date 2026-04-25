Expectativa por la presentación de Manuel Adorni en el Congreso: claves de la sesión y la estrategia del oficialismo
El jefe de Gabinete se presentará el miércoles 29 desde las 10, con 4.800 preguntas ya enviadas por los legisladores. El oficialismo busca minimizar el impacto político y la oposición apunta a presionar por la investigación sobre su patrimonio.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni presentará su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril a las 10, para responder 4.800 preguntas de los legisladores en el Congreso Nacional.
- El oficialismo busca minimizar daños mientras la oposición cuestiona el patrimonio de Adorni. Se definió un esquema de exposición de seis horas que prioriza a bloques minoritarios.
- La jornada medirá la solidez del gabinete y el rumbo económico. Se prevé un cruce de datos sobre gestiones previas y el avance de causas judiciales por presunto enriquecimiento.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, presentará su informe ante la Cámara de Diputados el próximo miércoles 29 de abril y la expectativa es máxima. En una reunión entre los equipos de la Jefatura y de la Presidencia del cuerpo, se definió que su comienzo será temprano para lo que acostumbra la Cámara, alrededor de las 10 de la mañana.
A partir de ese momento, el funcionario ingresará al recinto y tendrá un tiempo para exponer el informe de gestión del Ejecutivo, con énfasis en las 4.800 preguntas que le adelantaron los 257 diputados. Una vez finalizada esa instancia, comenzará la sesión propiamente dicha, en la que se intercalarán preguntas de los legisladores y respuestas de Adorni.
El formato establece que las preguntas van desde los bloques con menor número hasta los de mayor cantidad de miembros. Es decir, comenzarán primero los nueve monobloques que tiene la Cámara baja y los de menor número. Este segmento durará alrededor de 50 minutos y luego el ministro tendrá 20 minutos para responder.
Luego vendrá una segunda tanda en la que aparecerán los bloques más ligados a las provincias, como Innovación Federal, Provincias Unidas, el PRO y la UCR; en este caso tendrán poco más de 50 minutos y nuevamente se abrirán 20 minutos de respuestas.
Por último, será el turno de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El peronismo contará con 68 minutos para repartir entre sus 93 diputados, mientras que el oficialismo dispondrá de 70 minutos para sus 95 miembros. En este último caso, es poco probable que ese tiempo se utilice en su totalidad, más allá de algún discurso político del presidente del bloque.
Con este esquema, la estimación es que Adorni esté exponiendo no menos de seis horas si se completa la totalidad de la sesión y no sucede ningún imprevisto, consignó Infobae.
Este escenario responde a la estrategia que implementará cada sector: el oficialismo busca salir lo menos afectado posible, mientras que la oposición apunta a dejar en evidencia la falta de respuestas del funcionario, investigado por el incremento de su patrimonio desde que asumió.
La presión de la oposición
Como se anticipa, buena parte de las preguntas de la oposición estarán ligadas a la investigación por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante contra el jefe de Gabinete. Frente a esto, una de las opciones que evalúa es responder con la frase: “hay una causa judicial en proceso y voy a evitar referirme al tema”.
Otra alternativa que se analiza en la Casa Rosada es el contraataque. Para ello, se pidió a cada ministerio información sobre la gestión del kirchnerismo. “Se hicieron consultas que van desde el manejo de la deuda, pasando por los planes sociales, hasta las causas judiciales”, señaló un funcionario del Ejecutivo.
Desde la oposición, en tanto, la estrategia será repartir la presión y seleccionar cuidadosamente las intervenciones. “Las preguntas que tengan que ver con ANDIS, $LIBRA, y los ingresos de Adorni se van a hacer en diferentes tandas y desde diferentes bloques. Vamos a intentar delimitar a las personas que no le sea tan fácil a Adorni hacerse el canchero y chicanear. Lo que también tenemos que evitar es el escándalo, que no salgan diciendo que el kirchnerismo ‘la pudrió como siempre’. El motivo de esto es que exponga Adorni y que Milei, que va a estar mirando, también lo escuche”, explicó un diputado opositor.
Además, el espacio busca ampliar el eje del debate hacia otros temas, como el modelo económico. “Hay que evitar que se retire, porque no solo debe responder sobre sus ingresos y gastos, sino también por el rumbo de la economía. Hay que dosificar más: 70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes. No hay que provocar un escándalo”, agregaron.