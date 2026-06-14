Opinión

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

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