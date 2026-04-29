Chikungunya en Tucumán: el Ministerio de Salud pide no bajar la guardia ni automedicarse

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó 115 nuevos casos de chikungunya y reforzó la vigilancia epidemiológica en la Capital y El Manantial para frenar la transmisión local.
- Ante el brote en Salta con más de 1.000 contagios, las autoridades instan a eliminar criaderos de Aedes aegypti y alertan sobre la llegada inminente de virus respiratorios.
- La consulta temprana y evitar la automedicación son claves para prevenir complicaciones graves mientras se monitorea el impacto del clima en la proliferación del mosquito vector.
Mientras en las provincias vecinas los casos de chikungunya se multiplican día a día, en Tucumán las autoridades sanitarias encendieron la vigilancia epidemiológica ante la persistencia de contagios en distintos puntos y la llegada de la temporada de virus respiratorios. Por eso, autoridades del Ministerio de Salud insistieron en reforzar la prevención, consultar ante síntomas y evitar la automedicación.
Las recomendaciones surgieron durante una nueva reunión de la Sala de Situación, en la que el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, explicó que se analizó lo ocurrido en la última semana en toda la región y alertó sobre el impacto que puede tener el crecimiento de casos en zonas aledañas.
“En Salta, por ejemplo, ya se superaron ampliamente los 1.000 casos y eso obviamente repercute en Tucumán”, señaló el funcionario. Además, indicó que los contagios en la provincia continúan concentrados en los mismos sectores detectados previamente. “Hablamos del sudeste, sudoeste y El Manantial”, enumeró.
Más de 100 nuevos casos en siete días
La directora de Epidemiología de la Provincia, Romina Cuezzo, precisó que en la última semana se confirmaron 115 nuevos casos de chikungunya en Tucumán. Según detalló, aproximadamente la mitad permanecen activos, es decir, atraviesan aún el período agudo de la enfermedad y podrían favorecer la transmisión si existe presencia del mosquito vector.
“Sabemos que el Aedes aegypti está presente en diferentes localidades de la provincia, por eso es fundamental continuar con todas las acciones de prevención para evitar su proliferación”, sostuvo.
Los focos principales siguen localizados en la zona sudeste de la Capital y en El Manantial, aunque también se detectaron casos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán.
Síntomas y medidas para evitar contagios
Cuezzo recordó que el chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Entre los síntomas más frecuentes mencionó:
• fiebre
• dolores articulares intensos
• dolores musculares
• malestar general
• decaimiento
• síntomas gastrointestinales
Frente a este escenario, recomendó eliminar recipientes con agua acumulada, limpiar patios y jardines, tapar tanques y reforzar todas las medidas domiciliarias y comunitarias para reducir criaderos de mosquitos.
También insistió en la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas. “Se sostiene la vigilancia e investigación caso por caso, semana a semana, por lo que es fundamental que las personas consulten oportunamente para recibir las indicaciones adecuadas para el cuidado de su salud”, explicó.
En paralelo, la funcionaria advirtió que con el descenso de las temperaturas comienza una época del año con mayor circulación de virus respiratorios.
Por ello, pidió especial atención en personas con factores de riesgo, adultos mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas, sectores en los que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno resultan claves.
Por otro lado, se remarcó también la importancia de guardar reposo, evitar contactos estrechos y mantener distancia cuando se cursan cuadros febriles respiratorios para reducir contagios.
Finalmente, Cuezzo fue enfática respecto a la automedicación. “La indicación médica es fundamental en cualquier cuadro. No automedicarse y consultar a tiempo son conductas clave para un adecuado tratamiento y para prevenir complicaciones”, concluyó.