Chikungunya en Tucumán: el Ministerio de Salud pide no bajar la guardia ni automedicarse

Mientras en las provincias vecinas los casos de chikungunya se multiplican día a día, en Tucumán las autoridades sanitarias encendieron la vigilancia epidemiológica ante la persistencia de contagios en distintos puntos y la llegada de la temporada de virus respiratorios. Por eso, autoridades del Ministerio de Salud insistieron en reforzar la prevención, consultar ante síntomas y evitar la automedicación.