Los sapos pueden ser mortales para algunos perros

Sucedió hace unas semanas, una noche lluviosa como tantas otras en los últimos meses. Popy, una caniche, y Toby, un salchicha, hostigaban a un sapo en el jardín. Nunca se había visto un batracio en esa casa de la zona norte de San Miguel de Tucumán. Quizá la abundancia de tormentas y de inundaciones alteró la fauna tucumana el pasado verano. Cuando los perritos echaron al intruso regresaron al interior de la vivienda, sólo que la caniche expulsaba espuma por la boca. “¡Papá, la Popy tira espuma, eso es grave!”, grito Lola, una niña experta en la materia y suscripta a cualquier lista de mascotas en las redes, al punto que desde chiquita repite que cuando sea grande quiere ser “dotora de animalitos”. Su papá intentó tranquilizarla y restarle importancia al incidente. “No pasa nada, los perros siempre juegan con los sapos, no son peligrosos”. Pero ella insistió: “¡No papá, yo vi que el sapo argentino es tóxico y si a los perros les sale espuma es grave!”. Minutos después la caniche hacía ruidos muy extraños y media hora más tarde estaba muerta.