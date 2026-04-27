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Chikungunya en Tucumán: dolor, récord de casos y un escenario preocupante

Especialistas advierten que la tropicalización, la urbanización y la expansión del mosquito configuran un cuadro cada vez más complejo.

Los casos de chikungunya siguen en aumento en Tucumán, donde se replica la situación epidemiológica de todo el NOA. Los casos de chikungunya siguen en aumento en Tucumán, donde se replica la situación epidemiológica de todo el NOA. Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registra cifras récord de chikungunya por la expansión del mosquito, según advirtieron especialistas locales en un contexto de alerta epidemiológica en todo el NOA.
  • La suba de contagios se vincula a la tropicalización y la urbanización, factores que aceleran la reproducción del vector bajo condiciones climáticas favorables en la provincia.
  • El escenario actual anticipa desafíos sanitarios complejos, obligando a reforzar de forma urgente las políticas de prevención ante la consolidación del virus en el norte argentino.
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Temas Cuando el cambio climático enferma
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