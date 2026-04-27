Chikungunya en Tucumán: dolor, récord de casos y un escenario preocupante

Los casos de chikungunya siguen en aumento en Tucumán, donde se replica la situación epidemiológica de todo el NOA. Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
Resumen para apurados
- Tucumán registra cifras récord de chikungunya por la expansión del mosquito, según advirtieron especialistas locales en un contexto de alerta epidemiológica en todo el NOA.
- La suba de contagios se vincula a la tropicalización y la urbanización, factores que aceleran la reproducción del vector bajo condiciones climáticas favorables en la provincia.
- El escenario actual anticipa desafíos sanitarios complejos, obligando a reforzar de forma urgente las políticas de prevención ante la consolidación del virus en el norte argentino.
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