Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un nuevo complejo semaforizado en av. Poviña y Camino de Sirga (barrio San Martín). Así, suman 45 los semáforos de última generación habilitados por la gestión de la intendenta, Rossana Chahla, para alcanzar 431 esquinas que cuentan con estos dispositivos funcionando en la Capital.
El municipio señaló que cuando asumió esta gestión, en octubre de 2023, San Miguel de Tucumán contaba con 386 complejos semaforizados, muchos de los cuales estaban fuera de servicio o presentaban fallas debido a falta de mantenimiento y a actos de vandalismo. En el marco de un plan que apunta a reordenar el tránsito y brindar más seguridad a automovilistas y peatones, el municipio habilitará pronto otros seis semáforos, para alcanzar los 51 aparatos habilitados por esta administración.
En ese contexto, ya finalizó la instalación y en los próximos días se habilitarán nuevos semáforos en av. papa Francisco y José Ingenieros, en Don Bosco y Paso de los Andes y en Ernesto Padilla y San Lorenzo. También están en ejecución los trabajos para instalar próximamente otros dos complejos semaforizados en av. Francisco de Aguirre y Rivadavia, y en Muñecas y Ecuador. Finalmente, se proyecta la semaforización de Muñecas y Venezuela.
Otras esquinas
El municipio ya había habilitado 44 semáforos de última generación en av. Benjamín Aráoz y av. Irineo Leguisamo; av. Ejército del Norte y España; av. Colón y Bolívar; av. Francisco de Aguirre y Viamonte; San Lorenzo y Miguel Lillo, Pellegrini y Amador Lucero; Pellegrini y Crisóstomo Álvarez y Las Piedras; Lisandro de la Torre y pasaje La Gaceta; av. Juan B. Justo y México; av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo; av. Roca y Moreno; av. Adolfo de la Vega y La Madrid; San Juan y Camino del Perú; México y Muñecas; av. República del Líbano e Italia; Chile y 25 de Mayo; Bolívar y La Rioja; San Juan y Lucas Córdoba, Paso de los Andes y Thames; Santiago del Estero y Lucas Córdoba, Paso de los Andes y Thames; La Madrid y Miguel Lillo y Pellegrini; Rondeau y Próspero Mena; Lavalle y Próspero Mena; La Madrid y Próspero Mena; Bolívar y Frías Silva; San Lorenzo y Constitución, y Coronel Zelaya; La Madrid y Constitución, Coronel Zelaya y Entre Ríos, Lavalle y Pellegrini, av. Francisco de Aguirre y América, Alem y Fortunata García, Mendoza y Juan José Paso, Jujuy y La Plata.