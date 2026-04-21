Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

Otras esquinas

El municipio ya había habilitado 44 semáforos de última generación en av. Benjamín Aráoz y av. Irineo Leguisamo; av. Ejército del Norte y España; av. Colón y Bolívar; av. Francisco de Aguirre y Viamonte; San Lorenzo y Miguel Lillo, Pellegrini y Amador Lucero; Pellegrini y Crisóstomo Álvarez y Las Piedras; Lisandro de la Torre y pasaje La Gaceta; av. Juan B. Justo y México; av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo; av. Roca y Moreno; av. Adolfo de la Vega y La Madrid; San Juan y Camino del Perú; México y Muñecas; av. República del Líbano e Italia; Chile y 25 de Mayo; Bolívar y La Rioja; San Juan y Lucas Córdoba, Paso de los Andes y Thames; Santiago del Estero y Lucas Córdoba, Paso de los Andes y Thames; La Madrid y Miguel Lillo y Pellegrini; Rondeau y Próspero Mena; Lavalle y Próspero Mena; La Madrid y Próspero Mena; Bolívar y Frías Silva; San Lorenzo y Constitución, y Coronel Zelaya; La Madrid y Constitución, Coronel Zelaya y Entre Ríos, Lavalle y Pellegrini, av. Francisco de Aguirre y América, Alem y Fortunata García, Mendoza y Juan José Paso, Jujuy y La Plata.