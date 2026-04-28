Chikungunya en Tucumán: suben los casos y ya suman 346 personas afectadas
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó 346 casos de Chikungunya en la capital y El Manantial, activando una alerta epidemiológica ante el incremento de contagios regionales.
- El aumento responde al brote en el NOA, con foco en Salta. Autoridades intensificaron operativos de control focal, búsqueda de síntomas y eliminación de criaderos del mosquito vector.
- Pese al control de focos, el sistema sanitario prevé una mayor demanda por enfermedades respiratorias ante el frío y refuerza la atención mediante líneas de asistencia psicológica.
El Ministerio de Salud Pública encendió una señal de alerta ante el incremento de casos de Chikungunya en la provincia, aunque llevó tranquilidad al asegurar que la situación se encuentra bajo control y con focos bien localizados. Según el último informe oficial, ya se confirmaron 346 contagios, concentrados principalmente en zonas del sudeste y sudoeste de la capital y en El Manantial.
El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, encabezó una nueva reunión de la sala de situación epidemiológica, donde se analizó el comportamiento reciente de la enfermedad. Allí se advirtió que el aumento de casos no es un fenómeno aislado, sino que responde a un contexto regional, con especial impacto desde provincias vecinas como Salta, donde los contagios ya superaron ampliamente el millar.
“Estamos viendo un incremento de casos en toda la región, lo que repercute directamente en Tucumán. Hoy contamos con 346 casos confirmados, que siguen localizados en las mismas zonas donde ya habíamos detectado circulación viral”, informaron ls autoridades.
Frente a este escenario, se intensificaron las tareas de vigilancia epidemiológica, con operativos de control focal, eliminación de criaderos del mosquito vector y búsqueda activa de personas con síntomas febriles. El objetivo es cortar la cadena de transmisión y evitar una propagación mayor.
A nivel nacional, el panorama también genera preocupación: se reportaron más de 6.500 casos sospechosos, con mayor incidencia en la región del NOA, lo que refuerza la necesidad de sostener medidas preventivas en toda el área.
En paralelo, desde el Ministerio advirtieron que el descenso de las temperaturas trae consigo otro desafío sanitario: el aumento de enfermedades respiratorias. Por ello, se están preparando los servicios de salud para una posible mayor demanda de atención en las próximas semanas.
Además del abordaje epidemiológico, la cartera sanitaria destacó el trabajo articulado con otras áreas del Estado. En ese marco, se fortalecieron las acciones de salud mental, con líneas de asistencia gratuitas como el 135 y el 0800-122-1555, que cuentan con atención profesional permanente.