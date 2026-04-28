Chikungunya en Tucumán: suben los casos y ya suman 346 personas afectadas

El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, encabezó una nueva reunión de la sala de situación epidemiológica, donde se analizó el comportamiento reciente de la enfermedad. Allí se advirtió que el aumento de casos no es un fenómeno aislado, sino que responde a un contexto regional, con especial impacto desde provincias vecinas como Salta, donde los contagios ya superaron ampliamente el millar.