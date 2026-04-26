San Martín probó dos esquemas pero ninguno le sirvió en Carlos Casares

El entrenador decidió realizar un cambio de esquema: del 3-5-2 de la semana pasada mutó a un 3-4-3, con el ingreso de Benjamín Borasi en lugar del expulsado Luca Arfaras. El remedio fue igual o peor que la enfermedad. Durante toda la primera mitad, San Martín fue un equipo inconexo y previsible. El nuevo esquema, lejos de darle superioridad en ataque, terminó por aislar a sus piezas clave. El “Santo” ocupaba bien el ancho de la cancha, pero no tenía quién construyera los puentes hacia los delanteros y los carrileros.