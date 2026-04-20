Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

El tenor de las declaraciones del mandatario evidencian el malestar que hay en la Casa de Gobierno por las escasas o nulas consecuencias que se están aplicando en casos que encienden las alarmas en el ámbito educativo. “El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado, porque si esto se agrava y sucede lo que no queremos que suceda, seguramente va a rayar a las autoridades de turno”, lanzó el gobernador.