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Israel informó nuevos ataques en el sur del Líbano, en medio de una frágil tregua

Según autoridades sanitarias libanesas, ataques israelíes causaron el domingo la muerte de 14 personas en el sur del país, entre ellas dos niños.

Anterior ataque israelí en la villa de Douris, en el sur de Líbano. Anterior ataque israelí en la villa de Douris, en el sur de Líbano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ejército de Israel lanzó este lunes una ofensiva contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano y el Valle de la Bekaa, tras registrarse nuevas agresiones desde la frontera.
  • La acción militar surge tras la muerte de 14 personas el domingo y la orden de Netanyahu de responder con fuerza a drones enemigos, vulnerando el frágil pacto de cese al fuego.
  • Estos bombardeos sitúan la tregua de abril en su punto de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo de una escalada regional irreversible y el colapso definitivo del diálogo.
Resumen generado con IA

El Ejército israelí anunció este lunes una nueva ofensiva contra supuestas instalaciones de Hezbolá en el sur del Líbano y en el valle de la Bekaa, en una escalada que vuelve a tensar el frágil alto el fuego vigente desde mediados de abril.

En un comunicado difundido en sus canales oficiales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que “han comenzado a atacar las instalaciones de infraestructura de Hezbolá en el valle de la Bekaa y en otras zonas del sur del Líbano”, sin ofrecer más detalles sobre la magnitud de la operación.

En una segunda nota, el Ejército israelí aseguró haber matado este domingo a tres supuestos milicianos del grupo chií “en defensa propia”, después de que, según su versión, se acercaran a la línea divisoria donde permanecen desplegadas tropas israelíes dentro del territorio libanés ocupado en el sur, consignó el sitio DW, con base en agencias internacionales.

“Tras la identificación, la Fuerza Aérea Israelí atacó y neutralizó a los terroristas para eliminar la amenaza”, señalaron los militares, que además afirmaron haber destruido “el cuartel general” de Hezbolá en Bint Jbeil.

La nueva ofensiva se produce después de que Israel instara este domingo a evacuar “de inmediato” varias localidades del sur del Líbano ante ataques inminentes, tras la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de responder “con contundencia” a dos proyectiles y un dron detectados en territorio israelí.

Aunque Israel detuvo temporalmente sus bombardeos tras el anuncio de un alto el fuego el pasado 16 de abril y el inicio de conversaciones entre ambas partes, en los últimos días las hostilidades volvieron a intensificarse, poniendo bajo creciente presión la tregua.

El domingo fue la jornada más mortífera desde la entrada en vigor del cese del fuego. Según autoridades sanitarias libanesas, ataques israelíes causaron la muerte de 14 personas en el sur del país, entre ellas dos niños. Desde la reanudación de las operaciones militares el 2 de marzo, más de 2.500 libaneses han muerto, de acuerdo con los datos difundidos.

Con los nuevos bombardeos anunciados este lunes, el alto el fuego atraviesa uno de sus momentos más delicados, mientras Israel y Hezbolá intensifican nuevamente sus ataques cruzados.

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