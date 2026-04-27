Israel informó nuevos ataques en el sur del Líbano, en medio de una frágil tregua

El domingo fue la jornada más mortífera desde la entrada en vigor del cese del fuego. Según autoridades sanitarias libanesas, ataques israelíes causaron la muerte de 14 personas en el sur del país, entre ellas dos niños. Desde la reanudación de las operaciones militares el 2 de marzo, más de 2.500 libaneses han muerto, de acuerdo con los datos difundidos.