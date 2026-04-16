La calle Fanzolato, desafío urbano en Yerba Buena

Esta arteria que corre de norte a sur desde la avenida Perón hasta el cruce con la Roca ha adquirido en los últimos años un protagonismo especial por varias razones. Por un lado, es el camino que utilizan a diario casi todos aquellos que van y vienen de los barrios cerrados Alto Verde 1, 2 y 3 para llegar hasta la Perón (hay algunos que todavía recurren al deteriorado camino de sirga llamado Decididos de Tucumán, pero son relativamente pocos). También es la calle que buscan todos aquellos que se internan por las diagonales de San José para evitar el colapsado Camino del Perú. Además, están los vecinos de barrios como El Bernel; los Nicolás Avellaneda I, II, III y IV; Los Tipales, Alto Las Cañas y Las Marías, entre otros, que transitan a diario por ella. Como consecuencia del imparable desarrollo, se están multiplicando los comercios, los gimnasios y diversas propuestas que incrementan la presión sobre una calle que es boulevard en sus primeras cuadras y luego, una traza de dos manos.