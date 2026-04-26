21K Yerba Buena 2026: la carrera que une al país en el corazón del norte argentino

21K o 10K: el desafío es tuyo

Este año la competencia se enfoca en dos distancias de alta exigencia. Para quienes quieran dar el gran salto, los 21K -la media maratón- recorren los puntos más emblemáticos y pintorescos de la Ciudad Jardín, con el cerro San Javier y las yungas como telón de fondo permanente. Para quienes ya corrieron distancias cortas y sienten que es el momento de ir por más, los 10K son la invitación perfecta.