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21K Yerba Buena 2026: la carrera que une al país en el corazón del norte argentino

El 17 de mayo se encuentran para la quinta edición de unos de los eventos de running más importantes de la región.

21K Yerba Buena 2026: la carrera que une al país en el corazón del norte argentino
Hace 7 Hs

Hay una línea que todos los que corren conocen. La que separa lo que ya lograron de lo que todavía no se animaron a cruzar. El próximo domingo 17 de mayo, Yerba Buena vuelve a ser el escenario ideal para cruzarla.

La quinta edición de los 21K Yerba Buena se viene con todo: dos distancias, una meta ambiciosa de 2.500 corredores y tres días de Expo que convierten a la "Ciudad Jardín" en el epicentro del running nacional. No importa si vas a romper un récord o si vas a terminar el último kilómetro caminando: lo que importa es que vas a llegar. Y cuando llegues, vas a saber que valió cada esfuerzo.

Cinco años de crecimiento continuo

Desde su primera edición en 2022 con 957 corredores, los 21K Yerba Buena no pararon de crecer: 1.235 participantes en 2023, 1.491 en 2024 y más de 2.043 en la edición 2025. Para 2026, la organización apunta a superar los 2.500 atletas y 4.000 espectadores en un evento que ya se consolidó en el calendario nacional del running.

El evento es organizado por Culmen y Las Cañas, con el apoyo de la Municipalidad de Yerba Buena, y cuenta para esta edición con Sporting y Saucony como main sponsors.

21K Yerba Buena 2026: la carrera que une al país en el corazón del norte argentino

21K o 10K: el desafío es tuyo

Este año la competencia se enfoca en dos distancias de alta exigencia. Para quienes quieran dar el gran salto, los 21K -la media maratón- recorren los puntos más emblemáticos y pintorescos de la Ciudad Jardín, con el cerro San Javier y las yungas como telón de fondo permanente. Para quienes ya corrieron distancias cortas y sienten que es el momento de ir por más, los 10K son la invitación perfecta.

Si ya corriste un 5K, ya tenés todo lo que necesitás para correr un 10K. El desafío ya está latiendo en vos.

El circuito atraviesa lugares emblemáticos de Yerba Buena, combinando exigencia física con paisajes únicos. El año pasado el primer corredor llegó en 1 hora 7 minutos. Y el último llegó igual de feliz, porque el abrazo en la meta es el mismo para todos.

Tres días de Expo en el Predio Las Cañas

La Expo 21K es mucho más que un punto de retiro de kits. Durante los tres días previos a la carrera, el Predio de Las Cañas -18 hectáreas ubicadas en Av. Perón y Las Rosas- se convierte en el punto de encuentro de toda la comunidad runner. Clínicas de entrenamiento, charlas con corredores destacados, stands de marcas líderes, música en vivo, DJs, foodtrucks y juegos para niños garantizan una experiencia completa para toda la familia.

La infraestructura incluye bar, estacionamiento, sector médico y área infantil. La carrera la hacemos entre todos: corredores, familias, staff, sponsors y vecinos alentando en cada cuadra.

Una carrera que ya trasciende fronteras

En la edición 2025, el 26% de los corredores llegaron desde fuera de Tucumán, representando 15 provincias de todo el país. La edad promedio de los participantes es de 37 años, con una distribución casi pareja entre hombres (53%) y mujeres (47%), lo que refleja el perfil inclusivo y federal del evento.

Vinieron solos, en pareja, con amigos, en grupo. Con distintos niveles, distintas historias, distintos desafíos. Y todos cruzaron la meta.

Para quienes vienen desde otras provincias, correr los 21K Yerba Buena es mucho más que una carrera: es un fin de semana completo en una de las ciudades más vibrantes y verdes del norte argentino, con el cerro San Javier y la magia de las yungas tucumanas como escenario único.

21K Yerba Buena 2026: la carrera que une al país en el corazón del norte argentino

Ficha del evento

Evento: V Edición 21K Yerba Buena

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Lugar de largada y llegada: Predio Las Cañas — Av. Perón y Las Rosas, Yerba Buena, Tucumán

Distancias: 21K (Media Maratón) y 10K

Participantes esperados: +2.500 corredores y +4.000 espectadores

Expo 21K: 3 días previos kits, charlas, música, stands, foodtrucks y área infantil

Main sponsors: Sporting y Saucony

Organiza: Culmen y Las Cañas

Apoyo institucional: Municipalidad de Yerba Buena

Redes sociales: @21kYerbaBuena (Instagram / Facebook)

Web: www.21kyerbabuena.com

Esta nota es de acceso libre.
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