“Un autógrafo”, la obra sobre Malvinas que se presenta en Yerba Buena

Resumen para apurados
- El sábado 2 de mayo a las 21:30 se presenta la obra 'Un autógrafo' en Yerba Buena, Tucumán, para conmemorar la gesta de Malvinas desde una mirada emocional y patriótica.
- Con guion de Matías Gordillo y asesoría del veterano Marcelo Anadón, la pieza revive el 2 de abril enfocándose en el heroísmo y la recuperación de las islas sin bajas británicas.
- La función coincide con el aniversario del hundimiento del Belgrano. Se busca que la obra trascienda el teatro y llegue a las escuelas para humanizar y sentir la historia nacional.
El 2 de abril suele aparecer en las escuelas como una fecha más del calendario. Actos, discursos y una historia que muchas veces queda lejos. “Un autógrafo” busca otra cosa: que esa historia se sienta.
La obra, creada por Ginés Producciones, pone el foco en el día en que Argentina recuperó las Islas Malvinas. No recorre toda la guerra. Se detiene en ese momento y desde ahí construye una idea clara: pensar el amor a la patria desde la emoción.
“Es una reflexión sobre el amor a la Argentina a partir de lo que pasó el 2 de abril”, resume su director y autor, Matías Gordillo.
Una obra sobre el 2 de abril que busca emocionar
El guion es original y se trabajó con el asesoramiento del coronel (RE) Marcelo Anadón, veterano de Malvinas. “Le mandaba los textos y él me iba corrigiendo, explicando detalles y sumando información”, cuenta.
En escena aparecen figuras históricas como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, junto a protagonistas argentinos como el capitán Pedro Giachino, el teniente Estévez y el coronel Seineldín. También hay lugar para lo íntimo: cartas, despedidas, vínculos familiares.
Pero la obra no se queda en el pasado. La historia también se atraviesa desde el presente, con emociones reconocibles como la pasión por el Mundial.
El teatro como forma de entender la historia
El proceso de ensayo estuvo atravesado por historias personales. Una actriz es nieta de un veterano de Malvinas. Otra vivió de cerca lo que implica despedir a alguien que puede ir a la guerra. “Muchas veces terminamos emocionados”, dice Gordillo.
La obra es apta para todo público y la intención es acercar la historia desde otro lugar. “Hay cosas que no se logran explicar en una clase, pero sí se pueden sentir”, plantea el director.
Lo que no siempre se cuenta sobre Malvinas
Además de reconstruir hechos históricos, la obra propone una mirada diferente. “Queremos rescatar el heroísmo, el sacrificio y lo que dejó Malvinas. No solo lo negativo”, señala Gordillo.
También pone el foco en un dato poco difundido: el 2 de abril Argentina recupera las islas sin matar a ningún inglés. Esa decisión forma parte del mensaje que atraviesa toda la puesta.
Por qué el 2 de mayo es una fecha clave
La función será el sábado 2 de mayo, día en que se recuerda el hundimiento del ARA General Belgrano, donde murieron más de 300 argentinos.
Por el momento será una única función, debido al esfuerzo económico que implica la producción. Sin embargo, el objetivo es claro: si la respuesta del público acompaña, la obra buscará expandirse y llegar a colegios.
El elenco de “Un autógrafo
La obra cuenta con la participación de Francisco Martín Kassar (Lombardo), Facundo Pautassi (Almirante Busser), Ernesto Ocaranza Zavalía (Coronel Seineldín), Gastón Benegas Charubi (Teniente Estévez), Nicasio Herrera (Padre de Estévez), Santiago Peralta (Capitán Giachino), María Elena Rodríguez Perea (Esposa del Capitán), María Elina Gray (María Delicia Rearte), Sandra Jarma (Margaret Thatcher), Francisco Jaime Peña (Ronald Reagan), Santiago Araoz Caram (Charly) y Antonella Díaz (Lucía).
“Un autógrafo” se presentará el sábado 2 de mayo a las 21.30 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1850).
Las entradas anticipadas cuestan $17.000 y en puerta $20.000. Se pueden reservar al 381467-4098.