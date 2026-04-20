Con el nuevo Código de Planeamiento, Yerba Buena se encamina hacia una ciudad más dinámica

La implementación del nuevo Código de Planeamiento Urbano en Yerba Buena, sancionado a fines de 2025 luego de meses de debate entre el sector público y privado, comienza a mostrar sus primeros impactos en el desarrollo inmobiliario. Para el desarrollador Javier García Hamilton, referente de la empresa García Hamilton Desarrollos y Servicios Inmobiliarios, el cambio representa un punto de inflexión en la forma de pensar y proyectar la Ciudad Jardín.