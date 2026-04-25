Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Resumen para apurados
- Victoria Villarruel y Sabrina Ajmechet protagonizaron un duro cruce en X por la soberanía de Malvinas, con acusaciones de 'vergüenza' y 'traición' dentro del oficialismo nacional.
- El conflicto surgió por tuits de 2012 de la diputada sobre las islas. Ajmechet se defendió alegando descontextualización y acusó a la vicepresidenta de boicotear al presidente Milei.
- Esta disputa profundiza la interna en La Libertad Avanza y expone visiones contrapuestas sobre Malvinas, afectando la cohesión legislativa y la estabilidad política del oficialismo.
La interna en el oficialismo sumó un capítulo de máxima tensión. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Sabrina Ajmechet protagonizaron un durísimo cruce en redes sociales a raíz de la cuestión Malvinas. Lo que comenzó como un reproche histórico derivó en acusaciones directas de traición y boicot contra el presidente Javier Milei.
El conflicto escaló cuando Villarruel, en un intercambio con usuarios de X, calificó a Ajmechet como "una vergüenza" por antiguos tuits de 2012 en los que la legisladora afirmaba que las islas no eran argentinas.
La respuesta de la diputada no se hizo esperar y acusó a la titular del Senado de trabajar activamente para que el Gobierno fracase. "Ser una traidora es vergonzoso. Trabajar para que el gobierno de Milei -del cual sos parte- fracase, es una vergüenza", afirmó Ajmechet.
Mientras la diputada se defendió alegando que sus dichos fueron "sacados de contexto" antes de su carrera política y ratificó su alineación con la estrategia exterior de la Casa Rosada, la Vicepresidenta redobló la apuesta.
Al ver otro posteo de Ajmechet donde preguntaba por requisitos para mudarse a Londres, Villarruel escribió. "Nadie escribe eso si no es pro-inglés. No me extraña de quien vive hablando de otros países", insistió.