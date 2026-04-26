La Casa Rosada mira a Washington en busca de respaldo

Según consignó TN, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca creció la expectativa en la administración de Javier Milei de conseguir algún tipo de respaldo de Washington. Se trata, sin embargo, de una aspiración más simbólica que concreta, en un escenario internacional marcado por la volatilidad. El propio Milei sostuvo que su gestión logró avances inéditos en el reclamo y que la cuestión Malvinas recuperó centralidad en la agenda global. En ese marco, defendió su estrategia diplomática orientada a sumar apoyos estratégicos y a moverse en un contexto cambiante, con la premisa de que la soberanía “no se negocia pero debe gestionarse con criterio”.