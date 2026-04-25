Trump utiliza el reclamo por Malvinas en su pelea con la OTAN

Resumen para apurados
- Trump evalúa en abril de 2026 retirar el apoyo a Reino Unido por las Islas Malvinas ante la falta de respaldo británico en la guerra contra Irán, según filtraciones en Washington.
- Un correo filtrado del Pentágono revela posibles sanciones a aliados de la OTAN que negaron bases para atacar a Irán. El Reino Unido es el blanco tras fuertes cruces con Trump.
- Este giro diplomático podría favorecer el reclamo soberano del gobierno de Milei. La tensión amenaza la unidad de la OTAN y redefine las alianzas estratégicas internacionales.
WASHINGTON, Estados Unidos.- Un correo interno del Pentágono, difundido por la agencia de noticias Reuters, esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la alianza militar del Atlántico Norte (OTAN) que, en opinión del presidente estadounidense Donald Trump, no apoyaron las operaciones en la guerra contra Irán. Entre ellas, contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.
Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.
El correo electrónico afirmaba que los derechos de acceso, base y sobrevuelo son “la base mínima para la OTAN”, según el funcionario, quien añadió que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono.
Una de las opciones del correo electrónico prevé suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, según publicó el diario argentino “La Nación”.
El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas, como las Islas Malvinas, sobre cuyo territorio y entorno marítimo se desarrolló la guerra de 1982, en la que murieron 649 soldados argentinos.
El presidente argentino, Javier Milei, se manifestó repetidamente como aliado “incondicional” de Trump.
La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como “The Telegraph”, “Sky News”, “The Sun”, BBC y “Daily Mail”.
En las últimas semanas, Trump insultó repetidamente al primer ministro británico Keir Starmer, le dijo “cobarde” por su renuencia a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, afirmó que “no es Winston Churchill” y describió los portaaviones británicos como “juguetes”.
Inicialmente, Reino Unido no accedió a la petición de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde bases británicas, pero más tarde habilitó misiones defensivas destinadas a proteger a residentes de la región, incluidos ciudadanos británicos, ante represalias iraníes.
La soberanía de las Islas Malvinas recae en Reino Unido, dijo fue la respuesta desde la oficina de Starmer. “No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó el portavoz.
“Castigo”
Trump criticó duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra.
También dijo que considera retirarse de la Alianza. “¿No lo harías si estuvieras en mi lugar?”, preguntó el republicano a la agencia británica Reuters, en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.
Al ser preguntado por el mail, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.
“El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, dijo Wilson.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán suscitó serias dudas sobre el futuro del bloque, de 76 años de antigüedad, y la preocupación de que Estados Unidos podría no acudir en ayuda de los aliados europeos en caso de que fueran atacados.
Respuesta: la postura del gobierno británico
El gobierno británico declaró que la soberanía de las Islas Malvinas “recae en el Reino Unido”, tras conocerse el informe que sugiere que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la reclamación británica del territorio: “Las Islas Malvinas (ellos le llaman Falklands) votaron abrumadoramente por seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos defendido el derecho de los isleños a la autodeterminación”, dice el comunicado oficial.