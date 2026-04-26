Los isleños reclaman “respetar” el referéndum de 2013

Resumen para apurados
- La administración de las Islas Malvinas advirtió a Donald Trump ante la posible quita del respaldo de EE.UU. al Reino Unido en la disputa de soberanía con Argentina por el archipiélago.
- Los isleños invocan la autodeterminación y el referéndum de 2013, donde el 99,8% votó seguir bajo mandato británico, ante un posible giro en la estrategia de defensa de Washington.
- Un cambio en la postura de EE.UU. alteraría el equilibrio diplomático global, obligando a Londres a reforzar su alianza mientras Argentina observa una oportunidad geopolítica clave.
La administración de las Islas Malvinas lanzó una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que trascendiera que el Pentágono evalúa retirar su respaldo histórico al Reino Unido en la disputa de soberanía con Argentina.
Un portavoz del gobierno isleño se expresó con firmeza y subrayó: “La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”. La declaración apunta a reforzar la posición de los habitantes del archipiélago frente a un eventual cambio en el escenario diplomático internacional.
Desde la administración local recordaron el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó la continuidad como territorio de ultramar británico.
En esa línea, las autoridades remarcaron que mantienen “plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno británico de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”, en un intento por consolidar su postura ante las versiones surgidas en Washington.
Por su parte, el gobierno del primer ministro Keir Starmer salió a descartar cualquier modificación en la alianza con Estados Unidos. Desde Downing Street aseguraron que la posición británica no cambia y que el derecho de los habitantes del archipiélago es “primordial”.
13 años del referéndum
El plebiscito realizado en 2013 sigue siendo el principal argumento político de los isleños. En esa consulta, el 99,8% votó por mantener el vínculo con el Reino Unido y conservar su condición de territorio de ultramar.
Con una participación del 92%, 1.513 personas respaldaron el “sí”, mientras que solo tres optaron por el “no” y un voto fue anulado, según informó Keith Padgett, encargado del proceso.
Tras la votación, representantes de la Asamblea Legislativa local llevaron los resultados ante el Comité de Descolonización de la ONU para reclamar que se respete la decisión en base a su derecho a la autodeterminación. Además, el resultado fue presentado en distintos países con el objetivo de sostener y ampliar el respaldo internacional a su postura.
Pese a los festejos de aquel día y confiados de haber logrado un triunfo político para su causa, los isleños supieron que el referéndum no pondría fin al reclamo de soberanía argentino. A falta de una entidad internacional que observara la cuestionada votación, el referéndum de 2013 fue seguido por una misión de la ONG Canadem.