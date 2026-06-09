Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Resumen para apurados
- Tres dirigentes denunciaron hoy ante la Justicia de Tucumán a la intendenta Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito tras comprar dos costosos lotes en un country.
- La acusación señala que la funcionaria adquirió dos lotes por un millón de dólares en efectivo, fondos que habrían sido trasladados por el secretario de Hacienda municipal.
- Los denunciantes solicitaron citar a testigos e investigar los registros del barrio privado, un caso que pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de fondos públicos.
Una denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, fue presentada hoy ante el Fuero Penal de la provincia. Piden que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena.
“Venimos a formular una denuncia en contra de la señora Raquel Alejandra Graneros, intendenta de la ciudad de Graneros, a fin de que se investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, explicaron antes de la presentación, formulada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca, Luis Escobar, y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier.
"La denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S 1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta", prosigue el texto, refrendado por Courel y Escobar, y que cuenta con el patrocinio de Augier.
Courel profundizó al señalar que “el Secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría sido quien trasladó parte del dinero en efectivo para el pago de la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia”.
Los denunciantes presentaron, además, la liquidación de expensas de junio del barrio cerrado, en la cual se informa que Graneros sería la titular de los Lotes 70 y 71 y que por ellos debería pagar una expensa mensual de $ 570.090 y $ 566.690, respectivamente. "Valga la aclaración que dichos lotes fueron unificados para construir la casa", agrega el legislador.
Augier sostuvo también que pidieron a la Justicia que “se cite Mendelek a prestar declaración en calidad de testigo. Que se le pida informes a la administración de Las Yungas. Y que se nos tenga por parte denunciante y se nos informe el estado del trámite conforme avance la causa”.