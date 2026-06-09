Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

"La denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S 1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta", prosigue el texto, refrendado por Courel y Escobar, y que cuenta con el patrocinio de Augier.