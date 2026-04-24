Así reaccionaron los medios británicos al mail filtrado que pone en duda el apoyo de Trump por Malvinas

Por su parte, The Guardian remarcó la postura oficial británica con el título: “Downing Street afirma que la soberanía de las Islas Malvinas ‘recae en el Reino Unido’ tras la filtración de un informe del Pentágono”. El medio citó a un portavoz del primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que la posición del Reino Unido “es clara y no va a cambiar”.