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Así reaccionaron los medios británicos al mail filtrado que pone en duda el apoyo de Trump por Malvinas

Diarios como The Telegraph, The Guardian y Sky News se hicieron eco de la noticia publicada por Reuters.

La cobertura de Daily Mail sobre Malvinas La cobertura de Daily Mail sobre Malvinas
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Donald Trump evalúa retirar el respaldo de EE.UU. al Reino Unido por las Malvinas, según un mail filtrado del Pentágono que generó hoy un fuerte rechazo en la prensa británica.
  • La filtración difundida por Reuters revela que Washington castigaría a aliados por no apoyar acciones contra Irán. Medios como The Guardian y The Telegraph cubrieron la noticia.
  • Este giro geopolítico podría beneficiar el reclamo argentino por la cercanía entre Milei y Trump. El gobierno de Starmer ratificó su soberanía mientras escala la tensión comercial.
Resumen generado con IA

La filtración de un correo interno del Pentágono que sugiere que Donald Trump evalúa retirar el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas generó una inmediata reacción en la prensa británica. La información, difundida por Reuters, dominó la agenda mediática del Reino Unido y reavivó tensiones diplomáticas en torno al Atlántico Sur.

Qué dicen los medios británicos sobre Malvinas y Trump

Uno de los primeros en reaccionar fue The Telegraph, que tituló: “Estados Unidos podría revisar el reclamo británico sobre las Islas Malvinas”. Más tarde, tras la respuesta oficial del gobierno, endureció el enfoque: “Starmer reprende a Estados Unidos por la amenaza en las Malvinas”.

El medio sostiene que Washington buscaría “castigar” a aliados de la OTAN por no acompañar acciones militares contra Irán ni garantizar apoyo estratégico en zonas clave como el estrecho de Ormuz. También recuerda que las islas son reclamadas por la Argentina y menciona la cercanía entre Javier Milei y Trump.

Por su parte, The Guardian remarcó la postura oficial británica con el título: “Downing Street afirma que la soberanía de las Islas Malvinas ‘recae en el Reino Unido’ tras la filtración de un informe del Pentágono”. El medio citó a un portavoz del primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que la posición del Reino Unido “es clara y no va a cambiar”.

The Sun puso en su apertura la noticia sobre las Malvinas The Sun puso en su apertura la noticia sobre las Malvinas

Enfoque más duro y tono alarmista

El tabloide The Sun llevó el tema a su portada digital con un tono más dramático: “Amenaza en las islas”. El medio advirtió que la eventual decisión de Trump podría extenderse a otros territorios de ultramar como Gibraltar o las Islas Turcas y Caicos.

En esa línea, recordó la Guerra de las Malvinas, destacando que el Reino Unido recuperó el control del archipiélago tras diez semanas de combate contra fuerzas argentinas.

Tensión diplomática y repercusiones políticas

The Independent subrayó que el mail filtrado refleja una relación tensa entre Londres y la administración Trump. Según el medio, el documento contempla revisar el apoyo a “posesiones imperiales” europeas, entre ellas las Malvinas.

En tanto, Sky News destacó que la medida se enmarca en una posible estrategia de presión hacia aliados de la OTAN por su postura frente a la guerra con Irán.

Por último, Daily Mail puso el foco en el impacto político interno. Señaló que la posible decisión de Trump generó indignación transversal en el Reino Unido y citó al veterano de guerra Simon Weston, quien calificó al expresidente estadounidense como un “matón de patio de colegio”.

Así reaccionaron los medios británicos al mail filtrado que pone en duda el apoyo de Trump por Malvinas

Qué dice el mail filtrado del Pentágono

El documento revelado por Reuters detalla opciones que evalúa Estados Unidos para sancionar a aliados que no respaldaron sus operaciones en la guerra contra Irán. Entre ellas, aparece la posibilidad de retirar el apoyo diplomático al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

El memorándum menciona la revisión del respaldo a “posesiones imperiales” europeas, categoría en la que incluye al archipiélago del Atlántico Sur.

La respuesta del gobierno británico

Desde Downing Street, el gobierno de Keir Starmer fue tajante: “La soberanía de las Islas Malvinas recae en el Reino Unido”. El portavoz oficial insistió en que se trata de una postura histórica que no será modificada.

La controversia reabre un frente geopolítico sensible y deja en evidencia cómo una filtración puede escalar rápidamente en la agenda internacional, con impacto directo en las relaciones entre potencias y en un conflicto que lleva décadas sin resolverse.

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