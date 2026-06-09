Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Las imágenes difundidas posteriormente muestran a Miranda siendo asistido mientras intentaba contener la hemorragia provocada por el golpe. De acuerdo con las fuentes consultadas, la agresión le provocó un corte en el labio. En otro video se observa al árbitro sentado en una silla, sosteniendo una gasa sobre la herida mientras discute con jugadores y allegados al club. "Vos le pegaste y por eso te pega", se escucha decir a una persona durante una de las discusiones registradas en el lugar.