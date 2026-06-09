Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mientras la expectativa por el debut de las selecciones crece en los tres países organizadores, la figura de Baba Vanga se sitúa nuevamente en el centro de la escena mediática. Este fenómeno demuestra que su legado de misterio sigue vigente y recobra fuerza cada vez que ocurre un hecho de impacto internacional. El misticismo, de este modo, acompaña una vez más la previa del torneo de fútbol más importante del planeta.