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Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Faltan escasos días para que comience de manera oficial el Mundial 2026, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes
BabaVanga
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Redes sociales viralizaron una supuesta predicción de Baba Vanga sobre una luz en el cielo durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica por la inminencia del torneo.
  • Aunque la búlgara falleció en 1996, usuarios vinculan sus dichos al torneo. No obstante, expertos aclaran que no hay registros reales de la profecía ni anomalías espaciales.
  • El caso evidencia la fuerza del misticismo en internet, donde figuras proféticas ganan relevancia mediática ante eventos de impacto global, pese a la falta de rigor científico.
Resumen generado con IA

Baba Vanga fue una reconocida vidente, fallecida en 1996, y logró acumular una gran fama por sus visiones sobre eventos globales. Según las versiones que circulan, la mística anticipó para este año la aparición de una “nueva luz en el cielo” en el transcurso de un evento deportivo de magnitud mundial. Esta descripción captó rápidamente la atención de los seguidores de sus profecías.

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

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Ante la inminente cercanía de la Copa del Mundo, miles de internautas vincularon de inmediato este mensaje con el torneo de la FIFA que está por comenzar. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios y teorías que asocian las palabras de la búlgara con la inauguración o el desarrollo del certamen futbolístico.

El misterio del origen y dudas sobre su veracidad

Baba Vanga (1911-1996) fue una vidente y sanadora búlgara que perdió la visión en su infancia tras sufrir un grave accidente. Su fama experimentó un notable crecimiento durante el periodo de la Guerra Fría y, con el paso de las décadas, su figura se transformó en un auténtico fenómeno global de internet. Diversos seguidores continúan analizando sus supuestas visiones en la actualidad, buscando conexiones con la realidad contemporánea.

Sin embargo, varios especialistas advierten que muchas de las profecías asociadas a su nombre carecen de fuentes verificables y surgieron en el entorno digital años después de su muerte. En el caso específico del Mundial 2026, los registros oficiales muestran que la mística nunca mencionó este torneo o este año en particular. Muchos expertos consideran que estas versiones constituyen simples reinterpretaciones de sus dichos o burdas atribuciones posteriores basadas en la especulación.

Otra opinión sobre la "luz del cielo"

La referencia a una "nueva luz en el cielo" alimentó diversas teorías sobre posibles fenómenos astronómicos, tales como el paso de un meteorito durante los partidos. No obstante, la comunidad científica descartó por el momento cualquier reporte de un evento extraordinario relacionado con las fechas y sedes del Mundial. Los astrónomos mantienen sus observaciones habituales sin registrar anomalías en el espacio cercano.

Mientras la expectativa por el debut de las selecciones crece en los tres países organizadores, la figura de Baba Vanga se sitúa nuevamente en el centro de la escena mediática. Este fenómeno demuestra que su legado de misterio sigue vigente y recobra fuerza cada vez que ocurre un hecho de impacto internacional. El misticismo, de este modo, acompaña una vez más la previa del torneo de fútbol más importante del planeta.

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