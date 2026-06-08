Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT definirá este martes en Tucumán la fecha de la elección de rector, ante la falta de un fallo de la Cámara Federal sobre la postulación de Pagani.
- La crisis comenzó el 15 de mayo cuando una cautelar frenó la candidatura de Pagani por dudas en la reelección, dejando la conducción interina a cargo de Grunauer de Falú.
- El caso definirá el límite de la autonomía universitaria frente a la Justicia y destrabará debates clave sobre presupuesto, reformas académicas y modernización tecnológica.
Si la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán no resuelve la cuestión de fondo antes de mañana, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) volverá a enfrentar una definición clave. Ese mismo martes, por la tarde, el nuevo Consejo Superior celebrará su primera sesión ordinaria y deberá analizar qué hacer con la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio, instancia prevista para elegir rector y vicerrector.
La crisis institucional se abrió el 15 de mayo, cuando la Cámara Federal dictó una medida cautelar que suspendió la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato, al considerar que existían dudas sobre la interpretación del Estatuto universitario respecto de los límites a las reelecciones. La presentación había sido impulsada por el espacio que encabezan Miguel Cabrera y Virginia Abdala.
A partir de esa resolución, la Asamblea Universitaria prevista originalmente para el 20 de mayo fue suspendida y el proceso electoral quedó sujeto a una definición judicial. Días después concluyeron los mandatos de Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal. Como ambos optaron por no solicitar una prórroga de funciones, la conducción de la Universidad quedó a cargo de la vicerrectora subrogante y decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú.
Posible escenarios
La principal incógnita gira en torno a lo que resolverá la Cámara Federal. Entre los distintos sectores universitarios se analizan varios escenarios posibles: que se habilite nuevamente la candidatura de Pagani; que se confirme su exclusión pero se permita al oficialismo presentar una nueva fórmula; que se avance con alguna definición favorable a la oposición encabezada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala; o que, simplemente, no haya fallo antes de la fecha prevista para la Asamblea.
Esta última posibilidad obligaría al Consejo Superior a decidir si posterga nuevamente la elección para evitar una eventual colisión entre el calendario institucional y una resolución judicial pendiente.
La discusión no sólo tiene impacto político. También mantiene paralizados temas estratégicos que deberán ser abordados por las futuras autoridades universitarias.
Debate judicial
Durante la última semana, el alcance de la intervención judicial se convirtió en uno de los principales ejes de discusión.
El constitucionalista Benito Carlos Garzón sostuvo que la Cámara Federal se adelantó indebidamente al proceso electoral. Según su interpretación, la UNT debe completar la elección de sus autoridades y cualquier cuestionamiento debería realizarse una vez concluido ese procedimiento.
En una posición distinta, la constitucionalista Carmen Fontán recordó que la autonomía universitaria tiene jerarquía constitucional, pero advirtió que ello no impide el control judicial de los conflictos institucionales que puedan surgir dentro de una universidad. “La autonomía universitaria no convierte a estas instituciones en un poder soberano dentro del Estado”, señaló.
Ambos especialistas coincidieron en destacar la importancia institucional del caso, aunque con lecturas diferentes sobre los límites de actuación de la Justicia.
Desafíos que esperan
Mientras continúa la disputa electoral, los decanos comenzaron a plantear cuáles deberían ser las prioridades de la próxima conducción universitaria.
Entre los temas más mencionados aparecen la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que comenzará a aplicarse en 2027; la utilización de los recursos recuperados de YMAD; el desarrollo de la futura Ciudad Universitaria; la retención de docentes e investigadores y la adaptación de las carreras a los cambios tecnológicos.
La decana de Bioquímica, María Inés Gómez, consideró que quien conduzca la UNT deberá combinar capacidad política y gestión para defender recursos y modernizar la institución. Por su parte, el decano de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, puso el foco en el desafío que representa la inteligencia artificial para la enseñanza universitaria.
Desde Filosofía y Letras y Ciencias Exactas también destacaron la necesidad de adecuar los planes de estudio a los nuevos modelos de formación y a las demandas del mercado laboral.
El reclamo estudiantil
La elección también abrió un debate entre los estudiantes que cuestionan la distancia existente entre las autoridades universitarias y las bases estudiantiles.
La Federación Universitaria de Tucumán (FUT) reclamó una mayor participación de los alumnos en el proceso electoral y pidieron que los candidatos recorran las facultades y debatan públicamente sus propuestas. “Existe una preocupante desconexión entre las propuestas políticas y las bases estudiantiles”, advirtió el presidente de la FUT, Alejandro Tapia.
Planteos similares surgieron desde distintas facultades. Algunos estudiantes señalaron que conocen más a quienes compiten por los centros de estudiantes que a quienes aspiran a conducir toda la Universidad, mientras que otros reclamaron más información sobre la implementación del sistema de créditos y una actualización de los planes de estudio.
A pocos días de una definición que sigue dependiendo de la Justicia, la UNT no sólo discute quién ocupará el Rectorado. También debate qué modelo de universidad quiere construir para los próximos años y cómo afrontar los desafíos académicos, institucionales y presupuestarios que se acumulan mientras la elección continúa en suspenso.
Caso inédito: un conflicto que podría sentar precedente
Más allá de quién resulte electo, la próxima conducción de la UNT asumirá en un escenario poco habitual en la historia reciente de la institución. La suspensión de una candidatura mediante una medida cautelar antes de que la Asamblea Universitaria pudiera votar introdujo un elemento inédito en el proceso y trasladó parte de la discusión al ámbito judicial. El caso no sólo condicionó el calendario electoral y derivó en una conducción transitoria de la Universidad, sino que también abrió un debate sobre los límites de la autonomía universitaria y el rol que puede desempeñar la Justicia frente a conflictos institucionales dentro de las casas de altos estudios. La resolución de la Cámara Federal podría sentar un antecedente relevante para futuros procesos electorales en universidades públicas de todo el país.