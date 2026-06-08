Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Caso inédito: un conflicto que podría sentar precedente

Más allá de quién resulte electo, la próxima conducción de la UNT asumirá en un escenario poco habitual en la historia reciente de la institución. La suspensión de una candidatura mediante una medida cautelar antes de que la Asamblea Universitaria pudiera votar introdujo un elemento inédito en el proceso y trasladó parte de la discusión al ámbito judicial. El caso no sólo condicionó el calendario electoral y derivó en una conducción transitoria de la Universidad, sino que también abrió un debate sobre los límites de la autonomía universitaria y el rol que puede desempeñar la Justicia frente a conflictos institucionales dentro de las casas de altos estudios. La resolución de la Cámara Federal podría sentar un antecedente relevante para futuros procesos electorales en universidades públicas de todo el país.



