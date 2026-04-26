El nuevo frente por Malvinas que inquieta a Londres y Buenos Aires

La noticia provocó una fuerte reacción en la prensa británica. Para The Independent, el trasfondo incluye la tensión personal entre Trump y el primer ministro Keir Starmer, a quien el mandatario estadounidense habría calificado de “cobarde”, lo que explicaría el giro en la postura de la Casa Blanca. El impacto también se sintió en el ámbito militar. El almirante Alan West advirtió en The Sun que Trump “no comprende la esencia de la OTAN ni el liderazgo de las alianzas”. A su vez, el Daily Mail señaló que la presión podría extenderse a otros países como España, que también estaría bajo la lupa del Pentágono.