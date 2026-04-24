El Gobierno le respondió al Reino Unido y reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- El gobierno de Javier Milei reafirmó este viernes la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Reino Unido, rechazando la autodeterminación de los isleños tras dichos británicos.
- El canciller Pablo Quirno denunció la explotación ilegal de recursos y la ocupación de 1833, desconociendo el referéndum de 2013 por tratarse de una población implantada por Londres.
- Esta postura busca presionar por negociaciones diplomáticas en un marco de tensión tras trascender que EE.UU. podría retirar su apoyo histórico a Gran Bretaña en el conflicto.
La administración del presidente Javier Milei salió este viernes a responder declaraciones de Reino Unido en relación a la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó que “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños.
En su cuenta de X (antes Twitter), el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno reafirmó los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Apuntó contra la ocupación británica de 1883: “Fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”, expresó.
También remarcó el constante llamado de la Argentina a retomar las negociaciones bilaterales, apoyado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales”, puntualizó.
“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ‘referéndum’ de 2013″, subrayó.
El canciller denunció las actividades “ilegales de exploración y explotación de recursos naturales”, en particular las realizadas por las “ilegítimas licenciatarias” Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, “que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas”.
Ante las recientes declaraciones pÃºblicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran BretaÃ±a e Irlanda del Norte respecto de la soberanÃa sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwichâ¦— Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026
“La Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas y agradece a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, señaló.
“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas“. El tuit fue compartido por Milei, que sumó: ”Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas".