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El peronismo impulsa una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta un 50%

Legisladores del PJ presentan en el Senado un proyecto que busca reducir el costo de la energía en la región. Contempla beneficios para sectores de bajos y medianos ingresos y apunta a garantizar el acceso al servicio en condiciones más equitativas.

ENERGÍA. Servicio de luz eléctrica. la gaceta / archivo ENERGÍA. Servicio de luz eléctrica. la gaceta / archivo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El bloque peronista del Senado presentó este miércoles un proyecto para establecer una tarifa eléctrica diferencial en el Norte Grande, buscando reducir costos por razones climáticas.
  • La iniciativa unifica propuestas y contempla descuentos del 50% para bajos ingresos y 35% para medios. Incluye IVA 0% para quienes no tienen gas y elimina los topes de consumo.
  • La medida busca aliviar a 10 millones de personas afectadas por el calor y las asimetrías económicas. Su aprobación impactaría en la competitividad industrial y el consumo regional.
Resumen generado con IA

El bloque peronista en el Senado presentó un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferencial en el Norte Grande, con el objetivo de reducir el costo del servicio para los usuarios de la región y garantizar el acceso a la energía en condiciones más equitativas.

La iniciativa propone la creación de un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino” y contempla descuentos de hasta el 50% para sectores de bajos ingresos y del 35% para ingresos medios y entidades sociales. Además, prevé que no haya tope de consumo subsidiado y fija límites a los aumentos, vinculados a la evolución de los salarios y los precios mayoristas. También incluye IVA 0% para usuarios sin acceso a gas natural.

El esquema estaría bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación, con participación de entes reguladores provinciales, y contempla la presentación de informes trimestrales al Congreso, junto con la creación de un registro público de beneficiarios, consignó el diario "Ámbito".

El proyecto surge de la unificación de distintas iniciativas impulsadas por senadores justicialistas y fue presentado este miércoles en una conferencia de prensa en el Congreso, con la participación de referentes del bloque.

Durante el anuncio, los legisladores destacaron el impacto del costo energético en la región y plantearon la necesidad de avanzar con medidas que alivien la situación de los usuarios. También remarcaron que la propuesta busca atender las particularidades climáticas, geográficas y socioeconómicas del Norte Grande.

En la conferencia de prensa estuvieron los senadores peronistas Florencia López (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Lucía Corpacci (Catamarca). Además, José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Fernando Rejal (La Rioja), María Teresa Gonzáles (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Carlos Linares (Chubut).

Mayans denunció que el "fuerte atraso salarial en las provincias" y aseguró que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió el titular de la bancada PJ. Comentó, además, que “los jubilados no tienen expectativas de mejora" y que "este proyecto representa un alivio concreto”.

Capitanich, en tanto, destacó que las 10 provincias que conforman el Norte Grande representan un tercio de la superficie de la Argentina y el 20 % de la población. "Son cerca de 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas de noviembre hasta abril", graficó.

Por otra parte, ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”.

"Se trata de darle un alivio al bolsillo de los argentinos y de que el Gobierno nacional se haga responsable de que estas cosas que hacen a la dignidad a la persona: poder acceder a un servicio tan básico como es la energía eléctrica", sumó Corpacci.

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