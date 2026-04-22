El peronismo impulsa una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta un 50%

Mayans denunció que el "fuerte atraso salarial en las provincias" y aseguró que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió el titular de la bancada PJ. Comentó, además, que “los jubilados no tienen expectativas de mejora" y que "este proyecto representa un alivio concreto”.