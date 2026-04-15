Un gobernador aliado de Milei busca suspender las elecciones PASO en su provincia
Leandro Zdero promovió una iniciativa en la Legislatura provincial para dejar sin efecto las primarias el próximo año. El oficialismo argumenta que se ahorrarían $3.000 millones y cuestiona el impacto de esa instancia en el proceso electoral.
Resumen para apurados
- El gobernador Leandro Zdero impulsó en la Legislatura de Chaco un proyecto para suspender las PASO en 2025, con el objetivo de ahorrar $3.000 millones en el presupuesto provincial.
- El oficialismo chaqueño cuestiona el costo y la utilidad de las primarias. La iniciativa se alinea con la estrategia de Javier Milei de eliminar estas instancias a nivel nacional.
- Con una Legislatura dividida, el debate iniciará el 29 de abril. De aprobarse, Chaco sentará un precedente clave que refuerza la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, dio un paso clave en línea con la estrategia nacional de Javier Milei al impulsar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en su provincia. La iniciativa, presentada por el oficialismo chaqueño, apunta a que no se realicen en los comicios del año próximo.
El interbloque Chaco Puede, que responde al mandatario radical, elevó el proyecto en la Legislatura provincial con el argumento central del ahorro económico. “Se destinan $3000 millones a una elección que no define cargos. Con este cambio, la plata irá adonde hace falta”, indicaron los legisladores en un comunicado.
Además del costo, los diputados que responden a Zdero plantearon otros fundamentos para suspender las PASO. Entre ellos, destacaron que se dejaría de “instar a la ciudadanía que vaya a votar varias veces al año”, se evitaría “que una instancia previa condicione el resultado final” y que se terminen “las jugadas y cálculos que no le importan a la gente”.
En ese sentido, también remarcaron que no habría más “encuestas pagadas por todos”, al sostener que “las PASO dejan de ser un sondeo gigante financiado por los ciudadanos”.
La presentación estuvo a cargo de los legisladores oficialistas Iván Gyoker, Maida With, Jorge Gómez, Carlos Salom, Susana Maggio y Samuel Vargas, quienes brindaron una conferencia de prensa el martes para dar detalles del proyecto, consignó el diario La Nación.
La movida del oficialismo chaqueño se enmarca en la estrategia política del Gobierno nacional. La administración de Milei prepara una iniciativa en el Congreso para eliminar las PASO, además de avanzar en la reducción del financiamiento estatal de los partidos políticos y endurecer las condiciones para su reconocimiento y permanencia.
En la Legislatura de Chaco, el escenario aparece ajustado: oficialismo y oposición cuentan con 16 diputados por lado, distribuidos en distintos bloques. En ese contexto, el proyecto para suspender las primarias recién tomaría estado legislativo en la próxima sesión, prevista para el miércoles 29 de abril.