Un gobernador aliado de Milei busca suspender las elecciones PASO en su provincia

Además del costo, los diputados que responden a Zdero plantearon otros fundamentos para suspender las PASO. Entre ellos, destacaron que se dejaría de “instar a la ciudadanía que vaya a votar varias veces al año”, se evitaría “que una instancia previa condicione el resultado final” y que se terminen “las jugadas y cálculos que no le importan a la gente”.