La inflación de abril muestra señales de desaceleración, según estimaciones privadas

"En particular, en el tercer mes se destacaron los incrementos en el rubro transporte (4,1% mensual) por el impacto en el precio de la nafta (7% en GBA) y el transporte público en GBA (8,6%) y Noroeste (6,7%). Asimismo, se dieron subas en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,7%), por la recomposición de tarifas de gas y electricidad (14,1% en el Noreste y 4,7% en GBA). Vale mencionar que en los últimos meses las tarifas de servicios públicos fueron las que dinamizaron los aumentos en los servicios, cuando previamente se estaban comportando más en línea con aquellos privados como prepagas y telecomunicaciones", resaltaron desde Fundación Capital.