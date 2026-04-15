Reformas judiciales: la Legislatura sumará la mirada del Colegio de Abogados antes del debate

El titular de la entidad subrayó que esta participación responde a facultades establecidas por la normativa que regula al Colegio y reafirmó la vocación de contribuir en la elaboración de leyes que impactan tanto en el ejercicio profesional como en la sociedad. También valoró la receptividad del vicegobernador y calificó como positivas las instancias de diálogo con la Legislatura.