Reformas judiciales: la Legislatura sumará la mirada del Colegio de Abogados antes del debate

Resumen para apurados
- El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, acordó con el Colegio de Abogados integrar su visión técnica en el debate de reformas judiciales antes de su tratamiento en el recinto.
- Tras un pedido formal, se postergó el análisis de leyes sobre mediación y códigos procesales. La institución busca aportar dictámenes basados en la experiencia del ejercicio profesional.
- La apertura al diálogo busca generar leyes más robustas y consensuadas. Este proceso garantiza que los cambios en el sistema judicial cuenten con el aval de los operadores técnicos.
La Legislatura de Tucumán abrirá el debate sobre reformas vinculadas al sistema de justicia a la participación del Colegio de Abogados, luego de un planteo formal realizado por la entidad ante el vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo.
El funcionario recibió a las autoridades del Colegio, encabezadas por su presidente, Alberto López Domínguez, quienes solicitaron ser escuchados y tener intervención en el tratamiento de iniciativas vinculadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de mediación obligatoria y el proyecto de reforma del Código Procesal Civil.
Del encuentro también participaron la legisladora Carolina Vargas Aignasse, el legislador Roque Tobías Álvarez, el vicepresidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, Gustavo Usandivaras, y el Dr. Guillermo Gassenbauer.
Durante la reunión, los representantes del Colegio expresaron su intención de aportar una mirada técnica desde el ejercicio profesional, en el marco de modificaciones que impactan directamente en el funcionamiento del sistema judicial.
Acevedo destacó la importancia de incorporar a los distintos actores del ámbito jurídico en el proceso legislativo. Señaló que se trató de una instancia de trabajo en la que coincidieron en la necesidad de generar espacios de participación que permitan enriquecer el debate y avanzar hacia normas más sólidas, equilibradas y representativas de las necesidades del sistema de justicia.
Además, remarcó que desde el inicio de su gestión se impulsa una dinámica de diálogo con los distintos sectores. En ese sentido, sostuvo que las mejores decisiones se construyen con participación, consenso y compromiso, y que esa línea de trabajo continuará en la Legislatura.
Por su parte, López Domínguez explicó que el planteo del Colegio se centró en la necesidad de contar con un espacio formal de intervención antes del tratamiento de los proyectos. Indicó que la intención es emitir opinión, elaborar dictámenes y colaborar activamente en la discusión de las reformas, por lo que solicitaron la postergación del tratamiento hasta poder presentar sus aportes.
El titular de la entidad subrayó que esta participación responde a facultades establecidas por la normativa que regula al Colegio y reafirmó la vocación de contribuir en la elaboración de leyes que impactan tanto en el ejercicio profesional como en la sociedad. También valoró la receptividad del vicegobernador y calificó como positivas las instancias de diálogo con la Legislatura.
A su turno, Vargas Aignasse confirmó que el pedido fue atendido y que se garantizará la participación de los sectores involucrados. Señaló que los representantes del Colegio plantearon su preocupación respecto de tres leyes de relevancia y que, en línea con la dinámica de trabajo impulsada por la Presidencia de la Cámara, se resolvió hacer lugar a la solicitud.
En ese marco, precisó que las iniciativas serán tratadas en una instancia posterior, una vez incorporados los aportes de las partes interesadas, con el objetivo de avanzar en un debate más amplio y consensuado.