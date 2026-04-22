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Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

El movimiento telúrigo ocurrió muy cerca de Los Bulacio, a unos 19 kilómetros al sudeste de la capital.

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste? ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Minutos antes de la medianoche del martes se registró un leve temblor al sur de la capital y no fueron pocos los tucumanos que lo sintieron y se volcaron a buscar información en las redes sociales. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo una magnitud de 2.8 en la escala Richter y una intensidad considerada muy débil.

Dos días después del último sismo, hubo un nuevo temblor en Tucumán

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De acuerdo con el informe elaborado por el Inpres, el temblor ocurrió a las 23.31 fue registrado muy cerca de la localidad de Los Bulacio, a 19 km al sudeste de San Miguel de Tucumán; a 34 km al noroeste de Monteros y a 65 km al noroeste de Termas de Río Hondo.

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Un geólogo explicó por qué se produjo el temblor en Tucumán durante la madrugada

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Con una profundidad de cinco kilómetros, el movimiento sísmico fue catalogado como muy débil y en una escala de intensidad II a III. Esto determina que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios de altura, en lugares como San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Peirano, Lules, Famaillá, El Mollar, Pala Pala, Santa Rosa de Leales y Estación Aráoz.

Debido a que el temblor ocurrió durante la noche, desde el Inpres advierten que puede haber sido percibido por personas que se encontraban acostadas o en edificios de altura. ¿Lo sentiste?

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