Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Minutos antes de la medianoche del martes se registró un leve temblor al sur de la capital y no fueron pocos los tucumanos que lo sintieron y se volcaron a buscar información en las redes sociales. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo una magnitud de 2.8 en la escala Richter y una intensidad considerada muy débil.
De acuerdo con el informe elaborado por el Inpres, el temblor ocurrió a las 23.31 fue registrado muy cerca de la localidad de Los Bulacio, a 19 km al sudeste de San Miguel de Tucumán; a 34 km al noroeste de Monteros y a 65 km al noroeste de Termas de Río Hondo.
Con una profundidad de cinco kilómetros, el movimiento sísmico fue catalogado como muy débil y en una escala de intensidad II a III. Esto determina que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios de altura, en lugares como San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Peirano, Lules, Famaillá, El Mollar, Pala Pala, Santa Rosa de Leales y Estación Aráoz.
Debido a que el temblor ocurrió durante la noche, desde el Inpres advierten que puede haber sido percibido por personas que se encontraban acostadas o en edificios de altura. ¿Lo sentiste?