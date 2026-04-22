Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Minutos antes de la medianoche del martes se registró un leve temblor al sur de la capital y no fueron pocos los tucumanos que lo sintieron y se volcaron a buscar información en las redes sociales. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo una magnitud de 2.8 en la escala Richter y una intensidad considerada muy débil.