“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

SEGURA VS MOLINUEVO. La denuncia contra el intendente de Concepción fue desestimada por un juez.
Resumen para apurados
- La justicia de Tucumán desestimó la denuncia por amenazas del empleado 'Pichón' Segura contra el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, por falta de sustento delictivo.
- Segura, imputado por agredir al diputado Pelli, alegó que el jefe comunal lo intimidó. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal rechazó los cargos y solicitó el archivo del caso.
- Aunque el fallo favorece a Molinuevo, la resolución fue impugnada, manteniendo la tensión política local mientras Segura busca evitar prisión condicional por su causa previa.
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