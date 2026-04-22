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“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

El empleado público, imputado por agredir al diputado Pelli, afirma que fue amenazado por el intendente de Concepción. La postura del MPF. La resolución del juez, impugnada.

SEGURA VS MOLINUEVO. La denuncia contra el intendente de Concepción fue desestimada por un juez. SEGURA VS MOLINUEVO. La denuncia contra el intendente de Concepción fue desestimada por un juez.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • La justicia de Tucumán desestimó la denuncia por amenazas del empleado 'Pichón' Segura contra el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, por falta de sustento delictivo.
  • Segura, imputado por agredir al diputado Pelli, alegó que el jefe comunal lo intimidó. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal rechazó los cargos y solicitó el archivo del caso.
  • Aunque el fallo favorece a Molinuevo, la resolución fue impugnada, manteniendo la tensión política local mientras Segura busca evitar prisión condicional por su causa previa.
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