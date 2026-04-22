Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Resumen para apurados
- Un frente frío y una masa de aire polar afectarán a Argentina desde este miércoles, provocando las primeras heladas del año en la región central durante la próxima semana.
- El fenómeno inicia con aire cálido y lluvias intensas en el Litoral, seguido por un marcado descenso térmico que llevará las mínimas en el centro del país a valores entre 2°C y 6°C.
- Este cambio climático marca el inicio de la temporada de frío intenso, impactando la producción agrícola y ganadera, mientras se registran valores bajo cero en la Patagonia.
El panorama meteorológico de los próximos días en Argentina estará definido por un patrón típico del otoño: primero, el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte; luego, el avance de un frente frío que provocará un cambio térmico marcado en gran parte del país.
Desde este miércoles y hasta el viernes, la circulación de viento norte favorecerá la acumulación de humedad en el este, especialmente en la región del Litoral. En ese contexto, se prevén lluvias de variada intensidad que podrían afectar a varias provincias, según detalla el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el sitio Meteored.
Lluvias fuertes en el este y descenso de temperatura hacia el fin de semana
El viernes será una jornada clave, con precipitaciones concentradas en el noreste argentino y acumulados que podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros, con picos superiores en zonas puntuales del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. Este sistema también impactará en áreas de Uruguay y el sur de Brasil.
El fenómeno estará impulsado por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y otra más fría, lo que generará condiciones de inestabilidad con potencial para lluvias intensas en cortos períodos.
En paralelo, se registrará un fuerte contraste térmico: mientras el norte del país tendrá máximas de entre 28 °C y 36 °C, la región central se mantendrá entre 20 °C y 24 °C, y la Patagonia entre 12 °C y 16 °C.
El sábado funcionará como una jornada de transición, con menor inestabilidad y condiciones más estables. Sin embargo, el domingo volverán las lluvias al este del país, con acumulados más moderados pero con focos localmente intensos.
Aire polar y primeras heladas en la región central
El cambio más significativo llegará a partir del lunes, cuando se afiance el ingreso de una masa de aire polar. Este fenómeno traerá un descenso térmico generalizado, con condiciones secas en la mayor parte del territorio.
Las temperaturas mínimas serán las protagonistas: en la Patagonia se esperan valores bajo cero, mientras que en el centro del país oscilarán entre 2 °C y 6 °C, con registros aún más bajos en zonas rurales y serranas.
Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va del año para la aparición de las primeras heladas, especialmente en áreas donde el enfriamiento nocturno es más intenso.
Desde el punto de vista productivo, se recomienda especial precaución en cultivos sensibles y en la gestión del ganado, ante un evento que podría marcar el inicio de una nueva etapa climática en la temporada.