Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la especialista, se tratará de un ciclo con una energía doblemente potente, ya que el Caballo pertenece al elemento fuego, lo que potencia su carácter impulsivo, dinámico y desafiante. En ese contexto, ningún signo tendrá un camino completamente estable, aunque algunos contarán con mejores condiciones para avanzar y capitalizar oportunidades.