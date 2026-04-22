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Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

La llegada del Caballo de Fuego anticipa un año atravesado por decisiones, cambios y alta intensidad emocional. Según Ludovica Squirru Dari, algunos signos del horóscopo chino contarán con una energía más favorable para avanzar y destacarse en este escenario desafiante.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Clarin
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó que el 2026, año del Caballo de Fuego, será un período de cambios profundos y decisiones clave para todos los signos del horóscopo chino.
  • Esta combinación energética se repite cada 60 años y potencia el carácter impulsivo. Tigre, Cerdo, Perro, Cabra y Gallo aparecen como los signos con mayores ventajas competitivas.
  • El ciclo demandará equilibrio para transformar la tensión en crecimiento. La clave del éxito residirá en la capacidad de adaptación y en la gestión de la intensidad emocional.
Resumen generado con IA

El 2026 está atravesado por la intensidad del Caballo de Fuego, una combinación que se repite cada seis décadas dentro del horóscopo chino y que, según la astróloga Ludovica Squirru, marcará un período de constante, decisiones clave y cambios profundos.

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

De acuerdo con la especialista, se tratará de un ciclo con una energía doblemente potente, ya que el Caballo pertenece al elemento fuego, lo que potencia su carácter impulsivo, dinámico y desafiante. En ese contexto, ningún signo tendrá un camino completamente estable, aunque algunos contarán con mejores condiciones para avanzar y capitalizar oportunidades.

El clima general del año invita a la acción, pero también exige equilibrio: la intensidad puede convertirse tanto en motor de crecimiento como en un factor de tensión si no se sabe gestionar.

Los signos con más suerte en el año del Caballo de Fuego

En su análisis, Ludovica Squirru Dari explica que los signos con mayor afinidad energética con el Caballo serán los que logren adaptarse mejor a este escenario exigente y cambiante.

  • Tigre: parte con ventaja gracias a su conexión con el Caballo. Tendrá impulso para retomar proyectos postergados y asumir riesgos con mayor seguridad.
  • Cerdo: atraviesa un proceso de orden emocional que impacta positivamente en sus vínculos personales. Es un año de evolución interna.
  • Perro: su capacidad de adaptación será clave. Puede avanzar en decisiones importantes que marcarán su rumbo personal.
  • Cabra: encuentra una vía para canalizar la intensidad en proyectos, ideas y cambios constructivos.
  • Gallo: si bien enfrentará mayores exigencias, la presión puede transformarse en un impulso para destacarse, especialmente en el ámbito laboral.
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