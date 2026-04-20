Miguel Acevedo pidió acelerar el debate de "Ficha Limpia" en la Legislatura de Tucumán

"Es algo que vengo impulsando y queremos darle un fin a una discusión que se viene dilatando", señaló el vicegobernador. Adelantó que se convocará a representantes del Poder Ejecutivo y a los autores de las distintas iniciativas (existen varios proyectos en danza, incluido uno de la Casa de Gobierno) para que expongan en las comisiones y se logre un dictamen de consenso.