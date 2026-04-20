Miguel Acevedo pidió acelerar el debate de "Ficha Limpia" en la Legislatura de Tucumán

Resumen para apurados
- Miguel Acevedo, vicegobernador de Tucumán, urgió hoy a los bloques de la Legislatura a acelerar el debate de 'Ficha Limpia' para lograr consensos y una pronta sanción provincial.
- La iniciativa surge tras reuniones para dinamizar la agenda parlamentaria, buscando unificar propuestas del Ejecutivo y la oposición con aportes de sectores como la abogacía.
- Esta medida apunta a fortalecer la integridad política. Se espera que un dictamen de consenso eleve la calidad institucional y responda a las demandas de transparencia ciudadana.
La Legislatura de Tucumán inició la semana con una fuerte impronta política y de ordenamiento interno. El vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión con los titulares de las distintas bancadas con un objetivo de acelerar el tratamiento de proyectos de alto impacto social.
"Pedí dinamismo en los temas y un mayor compromiso en los debates. Podemos manejarnos en la disidencia y con miradas distintas, pero siempre con respeto", expresó Acevedo al término del encuentro.
Según el titular de la Cámara, la prioridad de esta etapa debe ser la eficiencia legislativa. "Buscamos leyes que lleguen a la comunidad. A veces se dan debates que no afectan a la mayoría de los ciudadanos; nosotros queremos calidad y resultados que se sientan en la calle", remarcó.
El camino hacia la "Ficha Limpia"
Uno de los puntos centrales de la agenda parlamentaria para los próximos días será el tratamiento del proyecto de "Ficha Limpia". Acevedo confirmó que solicitó a los legisladores poner el tema como prioridad para llegar a una sesión lo antes posible.
"Es algo que vengo impulsando y queremos darle un fin a una discusión que se viene dilatando", señaló el vicegobernador. Adelantó que se convocará a representantes del Poder Ejecutivo y a los autores de las distintas iniciativas (existen varios proyectos en danza, incluido uno de la Casa de Gobierno) para que expongan en las comisiones y se logre un dictamen de consenso.
Respecto a la dinámica de fuerzas dentro del recinto, Acevedo lanzó un mensaje de apertura hacia la oposición. "El bloque oficialista tiene los números suficientes para imponer su voluntad, pero nos caracterizamos por escuchar todas las voces. No solo de los legisladores, sino de organizaciones externas como el Colegio de Abogados. Queremos leyes pluralistas", aseguró.
El deporte como bandera de salud mental
Además, Acevedo recibió a integrantes de una escuela de ajedrez, academias de judo, karate y atletas de triatlón (Ironman).
El vicegobernador hizo especial hincapié en el ajedrez como una herramienta estratégica para la juventud. "Es un deporte que ayuda a la concentración y a diseñar estrategias para la vida. Pero además, logra algo fundamental hoy, que los jóvenes estén dos o tres horas alejados de las pantallas por decisión propia. Eso es salud mental", destacó.
También ratificó el compromiso de la institución con los deportistas, tanto profesionales como amateurs. "Nos representan a nivel nacional y regional y merecen el apoyo de esta Legislatura, porque aquí están representados todos los tucumanos", dijo.