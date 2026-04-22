Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Avellaneda dijo que la pelea no fue como la relató Aranda. “Cuando Florencia le pidió la devolución de su equipo de mate, ella comenzó a insultarla. Carolina intentó calmarla porque estaba dando un espectáculo desagradable delante de padres y niños y ella comenzó a golpearla. Florencia salió en su defensa y le tiró con el termo. Vamos a pedir que, a lo sumo, se la acuse de exceso en la defensa a favor de terceros”, indicó el abogado.