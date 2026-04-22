Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

“No negamos las lesiones, pero sí decimos que mis asistidas se defendieron”, sostuvo Augusto Avellaneda, defensor de Florencia y Carolina Ortiz, las dos mujeres procesadas por haber agredido a María Teresa Aranda mientras se disputaba un encuentro de hockey infantil en Universitario. “Vamos a aportar pruebas categóricas para que haya un giro en la causa”, añadió el profesional en una entrevista con LA GACETA.
Según la teoría del fiscal Mariano Fernández, el viernes 10 de abril, en el marco del encuentro que disputaban Universitario e IPEF, la víctima había concurrido al lugar para acompañar a la hija de Lucas Pontoni, su pareja. Cuando su novio fue a comprar agua a la cantina del club, su exmujer, Florencia, le gritó: “Ahora te hacés el padre con un hijo ajeno”, violando una medida de protección que tenía el hombre.
Luego, de acuerdo con la acusación, las hermanas Ortiz fueron directamente a buscar a Aranda. Carolina la tomó del pelo y Florencia le arrojó agua hervida en el rostro, provocándole lesiones graves. También sostuvo que ambas la agredieron físicamente. A Florencia se le dictaron 20 días de prisión preventiva, mientras que a Carolina se le permitió seguir el proceso en libertad.
Otra teoría
“La declaración de la víctima está cargada de falacias. En primer lugar, ella dijo que mis defendidas fueron a buscarla porque había subido una foto de Instagram con Pontoni y su hija a las 19.30. En realidad, ellas fueron porque la pequeña les pidió que asistieran al encuentro. Tenemos la prueba de que tomaron en su casa un Uber a las 18.40”, sostuvo Avellaneda.
El defensor de las imputadas contó otra versión sobre cómo se registró la pelea. “Es cierto que Florencia le pidió que le devolviera el equipo de mate. Ella había conseguido una orden judicial para la restitución de varios bienes que habían quedado en poder de su expareja, entre ellos, el elemento que generó la discusión”, sostuvo.
Avellaneda dijo que la pelea no fue como la relató Aranda. “Cuando Florencia le pidió la devolución de su equipo de mate, ella comenzó a insultarla. Carolina intentó calmarla porque estaba dando un espectáculo desagradable delante de padres y niños y ella comenzó a golpearla. Florencia salió en su defensa y le tiró con el termo. Vamos a pedir que, a lo sumo, se la acuse de exceso en la defensa a favor de terceros”, indicó el abogado.
El profesional también cuestionó que se la haya acusado de desobediencia judicial. “Hay una resolución judicial solicitada por el mismo Pontoni para que no se tenga en cuenta esa medida, ya que, al tener una hija en común, el contacto entre ellos era permanente”, sostuvo en una entrevista con LA GACETA.
La respuesta
Patricio Fresia, representante legal de Aranda, se refirió a los dichos del defensor. “Cualquier evidencia que se presente tendrá que ser contrarrestada con los tres testigos presenciales que declararon en la causa. No solo tenemos una víctima quemada en su rostro, sino que también tiene golpes en todo el cuerpo, conforme el informe del forense”, sostuvo.
“Nos opondremos a que recupere la libertad. En la audiencia de formulación de cargos hubo amenazas de la principal acusada a la víctima a través de mensajes de WhatsApp. Esto es una evidencia de la conducta que puede tener Florencia Ortiz si queda libre”, finalizó el querellante.
La polémica que se desató entre las partes dejó una sola cosa en claro: la posibilidad de que el conflicto se solucione a través de una salida alternativa, por el momento, está cada vez más lejos.