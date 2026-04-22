Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

A su vez, desde la CD insistieron en la prudencia para tomar decisiones. Si bien confirmaron que este jueves habrá una reunión de comisión directiva donde se pulirán asperezas, aclararon que “dentro del oficialismo no hay fisuras”. En ese marco, explicaron que lo que se percibe es la lógica convivencia con el sector de la oposición, producto de la reforma del estatuto aprobado en mayo de 2025.