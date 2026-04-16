Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 17 de abril

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 17 de abril en Tucumán una jornada estable, con nubosidad variable y temperaturas máximas que alcanzarán los 27°C.
- Se prevén mínimas de 18°C en un ambiente templado, con vientos leves del noreste y bajas probabilidades de lluvia (10%), marcando un ascenso térmico respecto a las jornadas previas.
- Las condiciones climáticas serán favorables para actividades al aire libre durante todo el día. Se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico para confirmar la estabilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 17 de abril una jornada con condiciones estables en Tucumán, marcada por la presencia de nubosidad variable y temperaturas en ascenso respecto de días previos.
De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 26° a 27°C, en un contexto de ambiente templado a cálido.
El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, con momentos de mayor cobertura, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones. En esa línea, la chance de lluvias se mantendrá baja, con valores cercanos al 10% o incluso nulos en distintos tramos de la jornada.
En cuanto al viento, se espera que sople leve a moderado desde el sector este y noreste, con velocidades que podrían oscilar entre los 7 y 22 km/h, sin ráfagas destacadas.
Hacia la tarde y la noche, el tiempo se mantendría estable, con temperaturas agradables y cielo entre parcialmente nublado y cubierto, sin cambios bruscos en las condiciones generales.
En síntesis, el viernes se perfila como una jornada templada, mayormente estable y sin lluvias relevantes, ideal para actividades al aire libre.
A tener en cuenta: esta nota ha sido realizada en base al pronóstico vespertino del jueves 16 de abril. Consultá a LA GACETA a primera hora del día de mañana, para conocer el pronóstico actualizado.