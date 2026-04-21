Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

SOSPECHOSO. Preston Sullivan sigue en la mira de la familia de Lucila Nieva, fallecida el año pasado en Estados Unidos. ARCHIVO
Resumen para apurados
- Abogados del Ejército de EE.UU. se reunieron con la familia de Lucila Nieva para evitar el cierre de la causa por su muerte en el exterior, admitiendo la falta de pruebas clave.
- Preston Sullivan continúa como sospechoso. La presión pública fue determinante para que las autoridades militares reconocieran errores y la necesidad de profundizar la pesquisa.
- La decisión de no archivar el caso marca un precedente por la influencia de la familia y medios. Se espera que los nuevos peritajes arrojen luz sobre este presunto femicidio.
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