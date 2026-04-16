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Caso Lucila Nieva: “Es imposible que haya decidido quitarse la vida”

La familia de la joven asesinada en Estados Unidos rechaza esa teoría. Sus amistades más cercanas coinciden. El llamativo silencio de las mujeres de otros soldados

Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos. Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Lucila Nieva, joven tucumana fallecida en Houston, rechaza la hipótesis de suicidio planteada tras el cierre de la investigación en EE. UU., exigiendo justicia.
  • El caso presenta similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén y se destaca el llamativo silencio de otras mujeres vinculadas al entorno militar donde residía la víctima.
  • La insistencia del entorno de Nieva busca reabrir la investigación para esclarecer los hechos, lo que podría exponer irregularidades en la seguridad de bases militares.
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