Caso Lucila Nieva: “Es imposible que haya decidido quitarse la vida”

Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- La familia de Lucila Nieva, joven tucumana fallecida en Houston, rechaza la hipótesis de suicidio planteada tras el cierre de la investigación en EE. UU., exigiendo justicia.
- El caso presenta similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén y se destaca el llamativo silencio de otras mujeres vinculadas al entorno militar donde residía la víctima.
- La insistencia del entorno de Nieva busca reabrir la investigación para esclarecer los hechos, lo que podría exponer irregularidades en la seguridad de bases militares.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular