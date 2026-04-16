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El caso Lucila Nieva y las similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén

La familia busca romper el silencio tras el cierre de la investigación en EE.UU. y apuesta a repetir la presión pública que permitió esclarecer otro crimen en el Ejército.

Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos. Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de la tucumana Lucila Nieva busca justicia en Houston tras el cierre de la investigación por su muerte, vinculando el caso al femicidio de Vanessa Guillén en EE.UU.
  • Nieva murió por un disparo en Houston. Sus allegados apuestan a la presión pública para esclarecer el crimen, tras el cese de las indagaciones oficiales en territorio estadounidense.
  • Este reclamo intenta visibilizar la violencia de género en el extranjero y presionar a las autoridades. El caso podría sentar un precedente para familias de inmigrantes asesinadas.
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