El caso Lucila Nieva y las similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén

Lucila Nieva vivía en Houston, en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- La familia de la tucumana Lucila Nieva busca justicia en Houston tras el cierre de la investigación por su muerte, vinculando el caso al femicidio de Vanessa Guillén en EE.UU.
- Nieva murió por un disparo en Houston. Sus allegados apuestan a la presión pública para esclarecer el crimen, tras el cese de las indagaciones oficiales en territorio estadounidense.
- Este reclamo intenta visibilizar la violencia de género en el extranjero y presionar a las autoridades. El caso podría sentar un precedente para familias de inmigrantes asesinadas.
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