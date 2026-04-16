Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
Voceros del ejército norteamericano le informaron la novedad a la familia, que se preparaba para asistir al juicio. Se conoció que la joven recibió un disparo de escopeta en la casa que compartía con un soldado.
Lucila Nieva.
Resumen para apurados
- El Ejército de EE.UU. cerró la causa por el crimen de la tucumana Lucila Nieva, asesinada con una escopeta en la casa que compartía con un soldado norteamericano.
- La joven recibió un disparo en la vivienda que compartía con un militar. La familia, que esperaba un juicio, denunció presiones por parte de las autoridades para mantener silencio.
- La decisión genera incertidumbre y malestar en el entorno de la víctima, mientras el caso queda envuelto en un manto de misterio tras el cese repentino de las actuaciones judiciales.
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