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Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Voceros del ejército norteamericano le informaron la novedad a la familia, que se preparaba para asistir al juicio. Se conoció que la joven recibió un disparo de escopeta en la casa que compartía con un soldado.

Lucila Nieva. Lucila Nieva.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El Ejército de EE.UU. cerró la causa por el crimen de la tucumana Lucila Nieva, asesinada con una escopeta en la casa que compartía con un soldado norteamericano.
  • La joven recibió un disparo en la vivienda que compartía con un militar. La familia, que esperaba un juicio, denunció presiones por parte de las autoridades para mantener silencio.
  • La decisión genera incertidumbre y malestar en el entorno de la víctima, mientras el caso queda envuelto en un manto de misterio tras el cese repentino de las actuaciones judiciales.
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