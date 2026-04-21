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En su gira por Israel, Milei consolidó su nueva doctrina internacional

El Presidente relanzó la relación con Israel con una ruta aérea directa y apoyo total contra el terrorismo.

RESPALDO. Javier Milei firmó una serie de acuerdos con Benjamín Netanyahu en materia de seguridad, inteligencia artificial y logística comercial. RESPALDO. Javier Milei firmó una serie de acuerdos con Benjamín Netanyahu en materia de seguridad, inteligencia artificial y logística comercial.
Por Nahuel Toledo 21 Abril 2026

En el marco de su tercera visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei consolidó un giro drástico en la política exterior argentina al ratificar su “firme apoyo” a Israel y los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el régimen iraní. Tras una reunión privada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ambos mandatarios brindaron una conferencia conjunta en la que Milei reafirmó su compromiso de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y acordar tratados clave para profundizar la cooperación bilateral en áreas de seguridad, tecnología y transporte.

Durante su intervención, el mandatario argentino destacó que los valores de la libertad, la democracia y el estado de derecho enfrentan desafíos crecientes a nivel global. En este sentido, Milei hizo un llamado a las naciones que comparten estos principios para organizarse y actuar juntas. “Frente a los desafíos, las naciones tienen la responsabilidad de cooperar”, manifestó el Presidente, subrayando que la relación entre Argentina e Israel ha pasado a ser una prioridad estratégica para su administración.

Uno de los anuncios más ambiciosos de la jornada fue la presentación de los “Acuerdos de Isaac”. Esta iniciativa busca replicar en Latinoamérica el espíritu de los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump en 2020. El objetivo primordial es normalizar y fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales entre Israel y las naciones de la región, estableciendo un frente común contra el avance del terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico en el continente.

Milei fue contundente al analizar el pasado reciente de América Latina, asegurando que durante décadas la región fue arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas. Según el Presidente, estas administraciones no sólo fallaron en lo económico, sino que en muchos casos brindaron apoyo indirecto o directo a organizaciones terroristas. Con esta nueva iniciativa, Argentina se propone liderar un cambio de paradigma regional que priorice la seguridad y los valores occidentales.

En Israel, Milei recibió un "Doctorado Honoris Causa" y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

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Para darle sustento legal a esta nueva etapa, el Gobierno argentino redactó memorandos de entendimiento que incluyen la cooperación en inteligencia artificial y la lucha contra el terrorismo. Además, se destacó la reciente declaración de Hamás y la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas por parte de Argentina, una medida que Milei calificó como “lo correcto” debido a que ambos países son “hermanos en el dolor” tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

En el plano de la conectividad, se confirma que a partir de noviembre comenzará a operar una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv. Esta medida, largamente esperada por la comunidad judía y el sector comercial, fue definida por el Presidente como un “lazo inquebrantable” que simboliza la unión moral y política de ambos pueblos. Netanyahu, por su parte, agradeció el gesto y afirmó que Israel no tiene “mejores amigos que Estados Unidos y la gran democracia de la Argentina”.

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El reconocimiento a la postura argentina alcanzó su punto máximo cuando Milei recibió la Medalla Presidencial del Honor de manos de su par israelí, Isaac Herzog. Durante la ceremonia, Herzog elogió la “claridad moral” del líder argentino y destacó que su mensaje de humanidad ha trascendido fronteras. El galardón es la máxima distinción que otorga al Estado de Israel a personalidades extranjeras que contribuyen de manera excepcional a la seguridad y los valores del país.

Herzog hizo especial énfasis en la simbología de esta visita, calificándola como una “jazakah”, término de la tradición judía que se refiere a una práctica que se repite por tercera vez y que, por lo tanto, se convierte en algo permanente y duradero.

“Tu lugar en nuestro corazón colectivo es permanente”, le expresó el mandatario israelí a Milei ante una audiencia que incluía a ex rehenes de Gaza, como Luis Har y Clara Marman, y altos funcionarios diplomáticos.

Reconocimiento

La jornada también tuvo un fuerte componente espiritual. El Presidente visitó la Yeshivá Hebrón, un prestigioso centro de estudios avanzados del Talmud de Babilonia. Allí, Milei fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos, donde dirigió unas palabras sobre la importancia del estudio y la moralidad en la conducción de los pueblos. Este gesto refuerza la cercanía personal del mandatario con la cultura y la religión hebrea, un rasgo distintivo de su perfil político.

La delegación argentina, que incluyó al embajador Axel Wahnish y al ministro de exteriores israelí Gideon Saar, destacó que estos acuerdos no son meramente simbólicos. La integración en temas de defensa y ciberseguridad es uno de los pilares ocultos de la negociación, buscando que Argentina acceda a tecnología de punta israelí para modernizar sus fuerzas de seguridad y sistemas de vigilancia fronteriza, especialmente en zonas calientes vinculadas al narcotráfico.

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Desde el punto de vista comercial, los Acuerdos de Isaac pretenden abrir mercados para las exportaciones argentinas, especialmente en el sector agroindustrial y tecnológico. La intención es que Israel funcione como una puerta de entrada para productos nacionales en el Medio Oriente, mientras que Argentina se ofrece como la plataforma de aterrizaje para inversiones israelíes.

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