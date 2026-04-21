En su gira por Israel, Milei consolidó su nueva doctrina internacional

En el marco de su tercera visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei consolidó un giro drástico en la política exterior argentina al ratificar su “firme apoyo” a Israel y los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el régimen iraní. Tras una reunión privada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ambos mandatarios brindaron una conferencia conjunta en la que Milei reafirmó su compromiso de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y acordar tratados clave para profundizar la cooperación bilateral en áreas de seguridad, tecnología y transporte.