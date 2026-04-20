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La tercera visita de Milei a Israel se inició con un fuerte respaldo político

El mandatario ratificó su apoyo a Netanyahu y anunció acuerdos estratégicos bilaterales.

TERCERA VISITA. Milei respaldó a Netanyahu y se reunirá con Herzog. TERCERA VISITA. Milei respaldó a Netanyahu y se reunirá con Herzog.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei inició ayer su tercera visita oficial a Israel desde que asumió la Presidencia, con una agenda cargada de gestos políticos, encuentros institucionales y anuncios bilaterales. En su arribo a Jerusalén, el mandatario volvió a visitar el Muro de los Lamentos, donde se mostró visiblemente emocionado, y ratificó su respaldo al primer ministro Benjamin Netanyahu en un contexto internacional atravesado por cuestionamientos al gobierno israelí por el conflicto bélico con Irán.

La primera jornada tuvo como eje central un acto conjunto con Netanyahu en el que se anunció la puesta en marcha del primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, previsto para noviembre próximo. La nueva conexión aérea será operada por la línea israelí El Al y busca fortalecer los vínculos turísticos, comerciales y políticos entre ambos países.

“Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, expresó Milei a la hora de hacer público el anuncio. En ese marco, también destacó la firma de un memorándum de entendimiento para la cooperación en inteligencia artificial, que contempla desarrollo conjunto de modelos tecnológicos, formación de especialistas y trabajo coordinado en foros internacionales.

“Las naciones que creen en la libertad deben liderar esta revolución tecnológica porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio; hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”, sostuvo el jefe de Estado al presentar uno de los acuerdos más relevantes de la visita.

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Otro de los anuncios políticos fue la ratificación de la voluntad argentina de trasladar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Milei reiteró que la medida se concretará “apenas las condiciones lo permitan”, aunque no precisó plazos. El eventual cambio requeriría definiciones legales internas para modificar el marco normativo vigente.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, informó una línea de crédito por U$S150 millones destinada a respaldar empresas israelíes que operan en Argentina. También celebró los nuevos convenios en materia aérea, tecnológica y de cooperación contra el terrorismo.

Actividades a realizar

La agenda presidencial continuará hoy con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde Milei brindará un discurso. Más tarde mantendrá una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por autoridades académicas religiosas.

El mañana, en tanto, participará de la ceremonia por el 78° aniversario de la independencia de Israel en el Monte Herzl. Allí será uno de los protagonistas centrales al encender una antorcha conmemorativa, un gesto de fuerte simbolismo político y diplomático.

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Antes de regresar a la Argentina, el Presidente también tiene prevista una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El retorno a Buenos Aires está programado para la noche del martes en Israel y su arribo al país se espera durante la mañana del miércoles.

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