La tercera visita de Milei a Israel se inició con un fuerte respaldo político

El presidente Javier Milei inició ayer su tercera visita oficial a Israel desde que asumió la Presidencia, con una agenda cargada de gestos políticos, encuentros institucionales y anuncios bilaterales. En su arribo a Jerusalén, el mandatario volvió a visitar el Muro de los Lamentos, donde se mostró visiblemente emocionado, y ratificó su respaldo al primer ministro Benjamin Netanyahu en un contexto internacional atravesado por cuestionamientos al gobierno israelí por el conflicto bélico con Irán.